La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) informó las resoluciones tomadas en la Asamblea realizada el 18 de septiembre, en Riobamba.

La Conaie, con sus regionales Ecuarunari, Confeniae y Conaice, se reunió el 18 de septiembre en la Casa Indígena de Riobamba para evaluar las medidas tomadas por el Gobierno de Daniel Noboa.

Ahí, definieron que las decisiones del Gobierno responden a intereses de “élites políticas y de organismos financieros internacionales”, que “sacrifican al pueblo y violan el derecho a una vida digna”.

Reafirmaron que el Movimiento Indígena y Social sostendrá la resistencia amparada en el derecho constitucional a la resistencia.

Además, la Conaie rechazó la eliminación del subsidio al diésel y lo que consideran una consecuente subida de precios que afecta al pueblo. Así como también rechazaron la crisis de salud y educación “generada por la falta de recursos y abandono estatal”.

En esta asamblea, la Conaie convocó a un paro inmediato e indefinido para exigir al Gobierno la derogatoria del decreto que elimina el subsidio al diésel.

Resoluciones tomadas en la Asamblea de Riobamba

Estas son todas las resoluciones tomadas:

Ratificar la unidad firme de los pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades, organizaciones de base y sectores sociales aliados, para enfrentar colectivamente el ajuste económico que golpea a los más pobres del país. Exigir la derogatoria inmediata del Decreto 126, que elimina el subsidio al diésel, por ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas. Rechaza el incremento progresivo del precio de los combustibles. Denunciar y rechazar las amenazas, represión, persecución y criminalización por parte del Gobierno Nacional. Nos acogemos al derecho a la resistencia conforme el artículo 98 y demás de la Constitución, y alertamos a los organismos internacionales ONU y CIDH a permanecer vigilantes. Rechazar el extractivismo y la expansión de la frontera petrolera en los territorios de pueblos y nacionalidades, que afectan la naturaleza, el agua y la producción de alimentos. Demandamos la revocatoria de la licencia ambiental de los páramos de Quimsacocha, las Naves, Palo Quemado. Declarar el estado de excepción comunitaria en los territorios de pueblos y nacionalidades, en el marco del Estado Plurinacional. Se prohíbe el ingreso de la fuerza pública, llamamos a activar a las guardias comunitarias para protección de nuestros pueblos. Rechazar la consulta popular y la intención de convocar a una Asamblea Constituyente, mecanismos que no resuelven los problemas del país, y pretenden gastar más de 60 millones que pueden ser destinados para garantizar la salud y educación. Exhortar a los medios de comunicación a actuar con objetividad y transparencia, informar con la verdad y no replicar relatos que favorecen la criminalización. Exigir la reducción del IVA del 15% a 12%, tomando en cuenta que no ha cumplido con el objetivo de resolver la inseguridad. Reinstalar el Parlamento Plurinacional de Pueblos, Nacionalidades y organizaciones sociales afines. Convocar a nuestras bases, a las organizaciones sociales y a la sociedad civil en todo el territorio del Ecuador, a un Paro Nacional, de carácter inmediato e indefinido.

