Quitopía será fiscalizado por la Asamblea tras las inundaciones en Quito

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La Asamblea Nacional aprobó, con 82 votos, una resolución para recabar y contrastar información sobre la planificación, contratación, construcción, fiscalización y recepción del proyecto municipal Quitopía. La iniciativa se aprobó después de las inundaciones registradas en Quito el 4 de octubre, un día después de la inauguración de la obra.

La propuesta, sustentada por el asambleísta Luigi García, plantea esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y establecer si hubo deficiencias en la planificación y prevención de riesgos. También busca que las entidades competentes entreguen información sobre el uso de los recursos públicos.

Cuatro entidades deberán entregar información en 10 días a la Asamblea sobre Quitopía

La resolución dispone que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la Contraloría General del Estado, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) remitan información en un plazo de diez días.

Al Sercop le requiere los expedientes de contratación de la obra y de su fiscalización, además de las acciones de control efectuadas. A la Contraloría le solicita información sobre los controles ejecutados, en curso o planificados y sus resultados. También plantea que realice prioritariamente un examen especial a los procesos relacionados con Quitopía para determinar las responsabilidades que correspondan.

#Boletín | Pleno dispone acciones de fiscalización sobre el proyecto #Quitopía. La resolución plantea recabar, analizar y contrastar información sobre los procesos de planificación, contratación, construcción y recepción del proyecto municipal Quitopía, tras las inundaciones registradas el 4 de octubre, un día después de su inauguración. 🔗https://t.co/Q4nI0XLMOj — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) October 15, 2026

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos deberá entregar el registro de los eventos adversos ocurridos el 4 de octubre y los lineamientos técnicos para infraestructura pública de uso masivo ante la temporada invernal y un posible fenómeno de El Niño.

La resolución también le encarga brindar asistencia a los gobiernos autónomos descentralizados para evaluar la capacidad de drenaje de estas instalaciones.

Al Inamhi le corresponde remitir las alertas y los pronósticos emitidos antes y después del evento de precipitación registrado en Quito.

Comisión presentará un informe en 30 días

La Comisión Especializada Permanente de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social deberá analizar la documentación recibida y presentar al Pleno un informe con conclusiones y recomendaciones sobre las condiciones técnicas de la obra.

El plazo establecido para entregar ese informe es de 30 días.

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