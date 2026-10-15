Quitopía será fiscalizado por la Asamblea tras las inundaciones en Quito

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La Asamblea Nacional aprobó, con 82 votos, una resolución para recabar y contrastar información sobre la planificación, contratación, construcción, fiscalización y recepción del proyecto municipal Quitopía. La iniciativa se aprobó después de las inundaciones registradas en Quito el 4 de octubre, un día después de la inauguración de la obra.
La propuesta, sustentada por el asambleísta Luigi García, plantea esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y establecer si hubo deficiencias en la planificación y prevención de riesgos. También busca que las entidades competentes entreguen información sobre el uso de los recursos públicos.
La resolución dispone que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la Contraloría General del Estado, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) remitan información en un plazo de diez días.
Al Sercop le requiere los expedientes de contratación de la obra y de su fiscalización, además de las acciones de control efectuadas. A la Contraloría le solicita información sobre los controles ejecutados, en curso o planificados y sus resultados. También plantea que realice prioritariamente un examen especial a los procesos relacionados con Quitopía para determinar las responsabilidades que correspondan.
#Boletín | Pleno dispone acciones de fiscalización sobre el proyecto #Quitopía. La resolución plantea recabar, analizar y contrastar información sobre los procesos de planificación, contratación, construcción y recepción del proyecto municipal Quitopía, tras las inundaciones registradas el 4 de octubre, un día después de su inauguración. 🔗https://t.co/Q4nI0XLMOj— Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) October 15, 2026
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos deberá entregar el registro de los eventos adversos ocurridos el 4 de octubre y los lineamientos técnicos para infraestructura pública de uso masivo ante la temporada invernal y un posible fenómeno de El Niño.
La resolución también le encarga brindar asistencia a los gobiernos autónomos descentralizados para evaluar la capacidad de drenaje de estas instalaciones.
Al Inamhi le corresponde remitir las alertas y los pronósticos emitidos antes y después del evento de precipitación registrado en Quito.
La Comisión Especializada Permanente de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social deberá analizar la documentación recibida y presentar al Pleno un informe con conclusiones y recomendaciones sobre las condiciones técnicas de la obra.
El plazo establecido para entregar ese informe es de 30 días.