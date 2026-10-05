Los servicios de Quitopía operan con normalidad tras las lluvias

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Las precipitaciones registradas en la capital el domingo 4 de octubre de 2026 no interrumpieron las actividades ciudadanas ni el funcionamiento de infraestructura municipal. Tras una jornada de intensas lluvias y caída de granizo en la ciudad, los servicios de Quitopía continúan operativos para recibir al público en sus jornadas regulares, luego de que las cuadrillas técnicas culminaran las labores de desalojo y limpieza en áreas puntuales del complejo.

Operatividad y áreas de los servicios de Quitopía

La atención en el complejo se desarrolla sin contratiempos, en sus diferentes módulos de aprendizaje y trabajo colaborativo, según ha informado la administración. Bernarda Tomaselli, coordinadora del espacio, confirmó que los servicios de Quitopía no sufrieron afectaciones en zonas de alta tecnología como el FabLab o los salones de coworking, donde los equipos informáticos, mobiliario e implementos permanecen sin presencia de filtraciones ni goteras.

El único espacio que registró ingreso de agua fue el subsuelo del área administrativa, donde el personal retomó sus tareas con normalidad tras los trabajos de secado.

Capacidad de drenaje y sistema de bombeo de la plataforma

El funcionamiento del sistema hidráulico evitó complicaciones mayores en la infraestructura general. Según detalló Alexander Lefebre, gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda (EPMHV), las instalaciones cuentan con un circuito de dos cisternas colectoras provistas de cuatro bombas sumergibles, las cuales direccionan las aguas pluviales hacia una megacisterna de 250 metros cúbicos situada en la plataforma.

Las autoridades señalaron que, para optimizar el desalojo ante eventuales tormentas con granizo y restos vegetales, se procederá a ampliar la apertura de rejillas perimetrales para agilizar la captación de agua.

Despliegue de cuadrillas y ausencia de perjuicios económicos

Frente al inicio del temporal invernal, se activaron cuadrillas de trabajo de la Administración Zonal Eugenio Espejo y de la EPMHV, junto con personal de la Dirección Metropolitana Administrativa (DMA).

Las labores se concentraron en el destape de cañerías obstruidas por hojas, la limpieza de aceras exteriores y el aseo preventivo de las áreas comunes. Desde la gerencia de Hábitat y Vivienda se remarcó que las obras cuentan con las garantías vigentes de la Ley de Contratación Pública y que no existen pérdidas materiales ni daños en equipos tecnológicos o muebles, garantizando la continuidad de los servicios de Quitopía.

Horarios de atención, inscripción y estado del Metro de Quito

La ciudadanía puede acudir a los servicios de Quitopía de martes a sábado, en el horario de 09:00 a 18:00, y revisar el cronograma de actividades o talleres a través de la aplicación móvil Mi Quito App, habilitada para sistemas Android e iOS.

Ante la temporada de lluvias, el Cabildo reiteró el llamado a evitar arrojar escombros y basura en aceras, calles o quebradas para impedir el taponamiento de sumideros y colectores.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué días y en qué horarios funcionan los servicios de Quitopía?

De martes a sábado, desde las 09:00 hasta las 18:00.

La ciudadanía puede asistir con normalidad tras las labores de limpieza por las lluvias e inscribirse en las actividades mediante la aplicación móvil Mi Quito App.

❓ ¿Hubo daños en los equipos tecnológicos o áreas de coworking de Quitopía?

No, las áreas tecnológicas, el FabLab y las salas de coworking permanecen intactas y sin goteras.

El único inconveniente ocurrió por acumulación de agua en el subsuelo del área administrativa, espacio que fue secado y habilitado nuevamente para los funcionarios.

❓ ¿Cómo funciona el sistema de drenaje pluvial en la plataforma de Quitopía?

Posee dos cisternas recolectoras con cuatro bombas sumergibles conectadas a una megacisterna de 250 metros cúbicos.

Esta infraestructura hidráulica permite captar y evacuar las aguas lluvias, y las autoridades municipales ampliarán la apertura de rejillas para evitar taponamientos por granizo u hojas.

❓ ¿Cómo opera el Metro de Quito durante la temporada de lluvias?

Con normalidad en sus 15 estaciones, desde Quitumbe hasta Jipijapa.

Los subsistemas de telecomunicaciones, la señalización ferroviaria, el suministro eléctrico y las unidades de trenes no registran averías asociadas al clima.

❓ ¿Qué recomendación preventiva dio el Municipio de Quito a la ciudadanía?

Evitar arrojar basura, escombros o desperdicios en calles, aceras y quebradas.

El llamado a la corresponsabilidad busca prevenir que los desechos sólidos taponen las rejillas y alcantarillas, lo que suele derivar en inundaciones viales.

Te recomendamos