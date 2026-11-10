¿Quién queda a cargo de la Presidencia durante la licencia de Daniel Noboa por la campaña electoral?

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

La participación de Daniel Noboa en la campaña de las elecciones seccionales implicará dos períodos de ausencia de sus funciones presidenciales. Este 10 de noviembre de 2026, la Asamblea Nacional autorizó la licencia que solicitó para apoyar a candidatos afines, con 138 votos a favor.

El permiso comprende del 12 al 18 y del 20 al 26 de noviembre, inclusive. Entre ambos períodos, el mandatario retomará sus funciones el día 19. Ese calendario también determina cuándo operará el reemplazo temporal en la jefatura del Ejecutivo.

María José Pinto asumirá la Presidencia durante la licencia

La vicepresidenta María José Pinto quedará al frente del Gobierno durante las dos ausencias de Noboa. El fundamento consta en el artículo 146 de la Constitución, que asigna el reemplazo de la Presidencia a quien ejerza la Vicepresidencia cuando exista una ausencia temporal.

Así, Pinto ejercerá las funciones presidenciales durante siete días en el primer tramo y otros siete en el segundo. Noboa volverá al cargo el 19 de noviembre y, tras finalizar la segunda licencia, retomará sus funciones el 27. En total, el permiso comprende 14 días.

¿Qué dicen la Constitución y la ley sobre el reemplazo presidencial?

El artículo 146 reconoce expresamente la licencia que concede la Asamblea como una causa de ausencia temporal. También contempla la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que impida al presidente ejercer sus funciones durante un máximo de tres meses.

Para la solicitud de licencia rige, además, el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta disposición permite al mandatario pedir autorización para ausentarse temporalmente de la Presidencia por un máximo de un mes.

📆 ⟫ https://t.co/OvKEdhHgoi | Estas son las fechas que Daniel Noboa se tomará para realizar campaña junto a los candidatos de ADN https://t.co/EohW2NLmng — El Comercio (@elcomerciocom) November 10, 2026

El Pleno puede aceptar o negar la solicitud con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes.

Las dos normas regulan aspectos distintos del procedimiento: la ley establece cómo se autoriza la licencia y la Constitución determina quién reemplaza al presidente durante su ausencia.

Qué funciones ejercerá Pinto al frente del Ejecutivo

Durante el reemplazo, Pinto ejercerá las atribuciones de la Presidencia. El artículo 147 incluye la dirección de las políticas públicas y de la administración, la expedición de decretos y reglamentos, y el nombramiento y remoción de ministros. También atribuye a la jefatura del Estado la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Pinto ya ejerció facultades presidenciales durante una licencia anterior de Noboa. En noviembre de 2025 suscribió un reglamento mediante decreto ejecutivo, según el registro oficial de actividades de la Vicepresidencia.

Pinto ya reemplazó a Noboa durante la campaña de 2025

El antecedente electoral corresponde a la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre de 2025. Para esa campaña, Noboa solicitó una licencia del 9 al 13 de noviembre. La Asamblea aceptó el pedido con 86 votos afirmativos.

👉 > https://t.co/xhqAzh57Lc | La Asamblea Nacional resolverá el pedido de Daniel Noboa este martes; estas son las fechas solicitadas https://t.co/7ZHqlgaSky — El Comercio (@elcomerciocom) November 9, 2026

Durante ese período, Pinto asumió temporalmente la Presidencia. El 12 de noviembre firmó el Decreto Ejecutivo 211, con el Reglamento General a la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Malnutrición. La Vicepresidencia informó que lo suscribió en calidad de presidenta de la República reemplazante.

Otro reemplazo ocurrió en enero de 2026

Pinto también asumió la Presidencia durante la licencia de Noboa del 1 al 18 de enero de 2026. En esa ocasión, el mandatario solicitó el permiso para atender asuntos personales. El Legislativo lo autorizó el 19 de diciembre de 2025, con 81 votos a favor.

La resolución de esa licencia dispuso la notificación al presidente, a la vicepresidenta y al Consejo Nacional Electoral. Al igual que en noviembre de 2025 y en la autorización actual, la Asamblea sustentó su decisión en el artículo 146 de la Constitución y el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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