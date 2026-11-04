¿Qué se sabe sobre el ataque informático a la web de la Asamblea Nacional en Ecuador?

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

La página web de la Asamblea Nacional de Ecuador sufrió un ataque informático, según informó el Legislativo en un comunicado este miércoles 4 de noviembre de 2026. La institución pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación ignorar cualquier publicación, enlace o contenido no autorizado que haya circulado durante el incidente.

La Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación de la Asamblea señaló que el ataque ocurrió horas antes del pronunciamiento. El comunicado no precisó a qué hora comenzó el incidente, cuánto duró ni qué secciones del portal resultaron afectadas.

¿Qué hizo la Asamblea tras el ataque a su página web?

El equipo técnico de la Asamblea activó los protocolos de ciberseguridad y, según el comunicado, logró contener por completo el incidente. El Legislativo aseguró que resolvió el problema en el sitio institucional.

#Comunicado https://t.co/PbM5Uirs8J — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) November 4, 2026

La Asamblea indicó que continuará con la difusión de información a través de sus plataformas digitales y canales oficiales verificados. En su advertencia a los usuarios, la institución no identificó qué publicaciones o enlaces circularon durante el ataque.

Qué debe aclarar el informe sobre el ataque informático

La Asamblea solicitó un informe técnico detallado para determinar el alcance del ataque, preservar la evidencia digital y establecer posibles responsabilidades administrativas y legales. Según el comunicado, ese análisis servirá para que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes.

#ComisiónEnVivo | @JusticiaAN inicia la sesión N.° 143 para conocer el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos y resolver la unificación de los proyectos de reforma a este cuerpo legal. ➡️ En vivo: https://t.co/qVHI57zvse #AsambleaEc2026 https://t.co/Tk0OHq1uR5 — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) November 4, 2026

El pronunciamiento no explica cómo ocurrió el ataque ni identifica a sus responsables. Tampoco confirma si alguien accedió a datos de la institución o si el incidente se extendió a otros sistemas del Legislativo. La Asamblea no anunció una fecha para la entrega del informe técnico.

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