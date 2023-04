Proponentes de juicio político contra Guillermo Lasso deben aclarar sus pruebas

Mireya Pazmiño, Viviana Veloz y Rodrigo Fajardo, proponentes del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Foto: Asamblea

Roger Vélez

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea requerirá a los cuatro proponentes del juicio político contra Guillermo Lasso que aclaren las pruebas contra el presidente. Los legisladores deberán dar detalles de sus acusaciones contra el Primer Mandatario por supuesto peculado. La Mesa avocará conocimiento de la solicitud este lunes 3 de abril de 2023.

El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (independiente), dijo que será riguroso y no permitirá que se aludan a otros hechos que fueron inadmitidos por la Corte Constitucional. El órgano autónomo en su dictamen tachó de improcedentes a las acusaciones de supuesta concusión que también le imputaban.

"De una vez que vayan entendiendo los legisladores: Aquí no hay espacio para hablar de mafia albanesa porque no presentaron las pruebas. Tampoco hay espacio para hablar de Leonardo Cortázar porque no quisieron presentar las pruebas, menos aún hay espacio para hablar de Ítalo Cedeño y de supuestos casos de corrupción en Petroecuador", manifestó.

Villavicencio añadió que "la única prueba válida, calificada por la Corte Constitucional, es aquella relacionada con el caso de peculado en Flopec, y no en todo Flopec. Es decir, los contratos Time Charter con Amazonas Tanker, nada más. Yo no voy a permitir que se presenten otras pruebas", enfatizó.

Plazos del juicio político

La Ley Legislativa obliga a la Comisión a presentar un informe para resolución del Pleno en un plazo de 30 días, después de que se avoque conocimiento de la solicitud.

Sin embargo, Villavicencio aclaró que el plazo de 10 días para la presentación de pruebas de cargo y descargo correrán desde que los proponentes "singularicen" su acusación y Lasso sea notificado para sus descargos.

"El proceso de notificación no es tan sencillo, son tres notificaciones, tenemos que notificar de forma presencial al señor Presidente de la República y de allí corren los plazos. Por si acaso porque noto que hay una desesperación de algún sector. Solo una vez que estén notificadas las partes corren los plazos, corren los 10 días que son fatales", indicó.

El legislador calcula que hasta la primera semana de mayo estará listo el informe. Mientras la socialcristiana Marjorie Chávez aclaró que este no tendrá el carácter de vinculante.

"Esperamos que no se dilate con argucias ni del Presidente ni de miembros de la Comisión y que el país pueda tener respuestas en, más o menos, 45 días", señaló Chávez.

Los proponentes del juicio político contra el mandatario son Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo. Los asambleístas son parte de la mayoría opositora liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC).

Ellos presentaron la solicitud con 59 firmas de respaldo el 16 de marzo pasado y hace una semana tuvo un dictamen favorable parcial de la Corte Constitucional. En principio, anunciaron 20 pruebas relacionadas con documentos y audios y una treintena de pedidos de comparecencias.

Varios asambleístas del oficialismo pidieron participar en la sesión de la Comisión. Es la primera vez en la historia contemporánea que un Presidente de la República enfrenta un juicio político en la Legislatura.

El procedimiento para esta fase se describe en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa:

