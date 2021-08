El presupuesto 2021 va al análisis de la Comisión de Régimen Económico; su presidenta tiene reparos

Roger Vélez (I)

La proforma del presupuesto general del Estado correspondiente a este 2021 será analizada por la Comisión de Régimen Económico. Así lo resolvió este miércoles 25 de agosto de 2021 el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).

La decisión se tomó con seis votos a favor y en ausencia del primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (ind.). El Ministerio de Finanzas remitió el documento a la Asamblea el domingo pasado, en el límite del plazo que le da la ley.

A la Comisión, donde el oficialismo no tiene una mayoría, le corresponderá elaborar un informe para que el Pleno adopte una resolución. El artículo 249 de la Constitución precisa que a la Asamblea le corresponde aprobar u observar la proforma en un solo debate en un plazo de 30 días.

Ahora | El Consejo de Administración Legislativa #CAL resuelve, con 6 votos, remitir a la Comisión de @RegimenEconomAN, la Proforma Presupuestaria 2021 y la Programación presupuestaria cuatrianual, para su análisis y presentación del informe. pic.twitter.com/In9xe9cvyo — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 25, 2021

La presidenta de la Comisión, Mireya Pazmiño (Pachakutik), adelantó a este Diario algunos reparos. “Hay algunas inconsistencias en cuanto al gasto corriente y a gastos no permanentes; recién emitió el señor Presidente un Decreto, el 170, en el que está permitiendo que se use el gasto no permanente para el pago de gasto corriente en cuanto a salud, educación y justicia, pero eso no lo permite la Constitución”, indicó.

Además, manifestó que antes de enviar el presupuesto, el Ejecutivo debía aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.

El monto de la proforma asciende a USD 32 948,64 millones. Los ingresos totales de la proforma totalizan USD 23 042,50 millones y los gastos ascienden a USD 27 855,18 millones, lo que supone un déficit global de USD 4 812,68 millones, equivalente a 4,63% del PIB.

Según Finanzas, esta cifra representa USD 911,47 millones menos que el déficit de ejecución presupuestaria del año pasado.