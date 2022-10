Esta semana acaba el plazo para finalizar las mesas de diálogo

El 14 de octubre el Gobierno y las organizaciones indígenas participarán en un acto formal de clausura del proceso. Foto: Archivo / El Comercio

Karina Sotalín. Redactora (I)

La mesa de coordinación, integrada por el Gobierno, las organizaciones indígenas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), resolvió la semana anterior que este viernes 14 de octubre de 2022 se efectúe la sesión de clausura. Será en el Centro Cultural de la Universidad Católica, a las 16:00.

“No se trata de triunfalismos sino de que se acentúe el compromiso para seguir dialogando. No es el final sino el inicio de un nuevo proceso, de lo que no ha sido acordado”, enfatizó Luis Cabrera, presidente de la CEE.

Hasta el miércoles se deben cerrar las mesas que aún están abiertas: Focalización de subsidios a los combustibles, Acceso a Salud, Educación Superior, y de Derechos laborales. Se cerrarán con acuerdos, desacuerdos, puntos pendientes y el proceso de seguimiento. Para el seguimiento, se nombró una comisión que elaborará una metodología sobre quiénes serán los responsables, plazos y recursos. Presentará un informe el mismo miércoles y se publicará el viernes.

Avances en mesas

El Ejecutivo destaca que hay 128 acuerdos logrados, resultado del diálogo en seis mesas que fueron cerradas. Esa evidencia habla por sí sola, según la viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín. Destacó al proceso como algo histórico. La relevancia radica en que es la primera vez que las organizaciones se sientan con funcionarios del Gobierno, “de primer nivel, en un proceso de diálogo transparente con resultados”, explicó. Para la funcionaria, eso debería configurarse en una certeza para la ciudadanía de que el Gobierno establece canales de diálogo efectivo como herramienta de construcción de paz.

Banca pública y privada, Energía y recursos naturales, Control de precios, Fomento productivo, Seguridad y justicia, y Derechos colectivos, son las mesas cerradas en las que participaron 34 instituciones gubernamentales.

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dijo el 6 de octubre que esperará el final del proceso para informar los resultados a las bases en una Asamblea, que se realizará en este mes. “Allí tomaremos una decisión colectiva”, afirmó sin adelantar acciones. Para él , solo hay resultados parciales.

¿Habrá Focalización?

Esa es la interrogante hasta el momento. La comisión técnica que se creó al interior de la mesa de Focalización se cerró y no hubo resoluciones que satisfagan a las organizaciones. “Los temas fundamentales no han sido atendidos, como el de los combustibles”, sostuvo Luis Mullo, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Negras (Fenocín), el 7 de octubre. La movilización “es una de las posibilidades, nunca renunciamos al derecho a la resistencia. En base a nuestras Asambleas resolveremos”, refirió.

Pero Changuín ve que sería complicado para las organizaciones justificar una movilización cuando se están llevando mesas de diálogo, “con alta complejidad, pero con muchos resultados”.

Dijo que los desacuerdos en esta mesa se relacionan a aspectos técnicos sobre generar un catálogo de beneficiarios para la focalización y determinar la mejor vía para el control. “La mesa aún está abierta y siento que puede haber resultados óptimos”, auguró.

Arturo Moscoso, politólogo y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, señaló que toda negociación implica ceder, de parte y parte.

Aunque en este proceso cree que se “busca “excusas para una nueva movilización y seguir desestabilizando”, señala.

No obstante, el Gobierno no mejora en su estrategia de comunicación y en tener mejores operadores políticos con olfato para negociar, hay una desconexión entre lo que entiende el Gobierno y lo que realmente está sucediendo, según Moscoso.

Para el analista político Rodrigo Jordán, el riesgo de alcanzar “acuerdos secundarios, sin decisiones importantes” ya se advertía. Hay una herida abierta por el descontento popular, la pobreza y no hay un “gran consenso nacional” para que el Gobierno genere políticas que mejoren la calidad de vida de la gente, explicó.

Las mesas sirvieron para pacificar el país, pero proyecta que la Focalización no acabará bien. “Quedará sin acuerdos, no se va a solucionar en 90 días. Se acerca un proceso electoral, el Presidente tiene muchos frentes, no creo que el Gobierno quiera tomar una decisión respecto al subsidio”, evaluó.

