Pachakutik cambia coordinador de bancada y habla de 'tongo' en juicio político contra Guillermo Lasso

El nuevo coordinador de Pachakutik, Mario Ruiz, considera que existe un pacto entre el correísmo y el Gobierno para que no avance el juicio político contra Guillermo Lasso. Foto: Flickr Asamblea Nacional

Roger Vélez

El asambleísta Mario Ruiz se presentó este jueves 23 de marzo de 2023 como nuevo coordinador de la bancada de Pachakutik. Detrás del correísmo de Unión por la Esperanza (Unes) es el segundo bloque más numeroso, con 25 curules, en la Asamblea Nacional.

El legislador, rodeado de algunos de sus colegas de bancada, anunció que votarán a favor de una posible censura y destitución del presidente Guillermo Lasso, si el trámite pasa de la Corte Constitucional. Aunque dijo que apoyarán ese eventual proceso, considera que hay un "tongo" para que esta causa no prospere.

"Para nosotros está claro: allí hay un tongo. Allí hay un acuerdo para dejar libres a los que estaban sentenciados y prófugos, y hacer una demanda que no lleve en realidad al juicio político del Presidente de la República", aseguró Ruiz.

El legislador apuntó hacia el correísmo, que tiene 25 legisladores, de haber presentado "una demanda mal hecha" para que no prospere el juicio político contra Lasso en la Corte, a cambio de beneficios para sus representantes que enfrentan sentencias por corrupción o están prófugos de la justicia.

El coordinador de Pachakutik instó a la Corte Constitucional a que aplique un principio legal que le permite "suplir los errores en derecho que cometen las partes".

"No son analfabetos constitucionales, no es que se han equivocado. Ellos adrede hicieron esa demanda mal hecha para que no pase", insistió.

En el escenario de que el pedido de juicio político no obtenga un dictamen de admisibilidad, la asambleísta Patricia Sánchez aseguró que plantearán "un juicio popular" contra Lasso.

En menos de dos años del actual periodo legislativo es la tercera vez que Pachakutik cambia de coordinador. Ruiz reemplaza a Salvador Quishpe, quien fue el segundo en ostentar esta función detrás de Rafael Lucero. La bancada no se caracteriza por votaciones orgánicas en la Asamblea.

Oficialismo habla de 'errores'

La bancada del oficialismo reaccionó enseguida y negó que exista un pacto. Nathalie Arias, su delegada en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), aseguró que "este proceso está más que viciado" por los errores cometidos por los proponentes.

"No tenemos ninguna responsabilidad en los errores por apuros que han cometido los proponentes de este juicio. Son entera responsabilidad de quienes han firmado (...). No existe ningún pacto con quienes quieren en este momento perseguir al Presidente de la República", acotó.

La asambleísta añadió que esta causa "tiene en este momento una cantidad de observaciones que podrían convertirse en nulidades afectando el debido proceso y, por lo tanto, dejando sin espacio para la legitimidad de este juicio político".

Ni asambleístas del correísmo ni del Partido Social Cristiano (PSC), que impulsan esta causa, accedieron a declaraciones en la prensa en el Palacio Legislativo la mañana de este 23 de marzo. Se prevé que esta tarde presenten el pedido de juicio político contra Lasso corregido, tras los errores detectados.

