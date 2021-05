Pachakutik tiene su primera baja, el asambleísta Omar Cevallos Peña

Jorge R. Imbaquingo

El asambleísta electo por Guayas, Omar Cevallos Peña, anunció a través de una carta en Twitter que deja la bancada de Pachakutik, dos días antes de iniciar sus funciones en la nueva Asamblea Nacional, que iniciará su período legislativo este viernes 14 de mayo del 2021.

Cevallos que fue el primer asambleísta electo en la historia de Pachakutik en Guayas, aseguró en su carta que su voz no era escuchada dentro de las reuniones de la bancada y que, además, no estaba de acuerdo con la posición de los asambleístas electos de no entablar negociaciones con otros grupos políticos.

“He asistido a todas la convocatorias y/o reuniones de la bancada de Pachakutik, donde he podido observar, incluso de la mano (sic) no se analizan y discuten los planteamientos con otros bloques, lo que me llevó a tomar la decisión de abstenerme e incluso no opinar, prácticamente no existo dentro del Movimiento de Unidad Plurinacionalidad Pachakutik”.

Carta del asambleísta electo Omar Cevallos Peña. Foto: Redes sociales

Cevallos también denuncia que dentro de la coordinación de Pachakutik en Guayas hay problemas internos, por lo que se declaró independiente.

Con esta baja, Pachakutik se queda con 26 integrantes. Esa agrupación tiene una alianza con la Izquierda Democrática, que cuenta con 18 asambleístas.

El próximo viernes, a las 10:00, como los establece la Constitución, se deben reunir los nuevos asambleístas y elegir a las nuevas autoridades de la Asamblea, presidente y dos vicepresidentes, así como los integrantes del Consejo de la Administración Legislativa (CAL). Luego viene la asignación de las 15 mesas legislativas, donde se debaten las leyes.

El 24 de mayo, la Asamblea debe posesionar en su cargo al nuevo Presidente de la República, Guillermo Lasso.