Organizaciones sociales, sindicales e indígenas marchan la tarde de este jueves 11 de septiembre de 2025 en Quito y otras ciudades del país con diversas motivaciones, entre las que está el rechazo a decisiones y leyes impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa en salud, educación y otros.

Las motivaciones de las marchas de las organizaciones sociales este 11 de septiembre en Quito y otras ciudades

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) tomó la decisión de movilizarse este jueves 11 de septiembre con el respaldo de 30 organizaciones sindicales que lo conforman.

El FUT rechaza el despido de cerca de 5 000 funcionarios públicos, la aprobación de las leyes de Solidad, Integridad Pública e Inteligencia.

Además, el aumento del IVA, la falta de medicina en los hospitales, la situación de inseguridad en algunas instituciones educativas, exigen la declaratoria de emergencia tanto en salud como en educación.

Edwin Bedoya, presidente del FUT, invitó a las organizaciones de las indígenas a sumarse y, este miércoles 10 de septiembre, Marlon Vargas, presidente de la Conaie, señaló que se sumarán a las movilizaciones.

Tanto el FUT como la Conaie coinciden en rechazar la consulta popular anunciada por el presidente Daniel Noboa para finales de noviembre.

Los dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), la Unión Nacional de Periodistas (UNE) anunciaron que también se unirán a las próximas marchas convocadas por la defensa del agua y en contra de la minería.

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, aseguró que se declaran en movilización permanente y que las marchas de su organización son en 23 provincias del país.

Salvador Quishpe, de la Conaie, señaló que la organización indígena seguirá analizando las acciones a tomar en contra de las políticas del Gobierno, en el futuro.

Minuto a minuto de las marchas de las organizaciones sociales la tarde de este jueves 11 de septiembre en Quito y otras ciudades

Alrededor de las 16:00, organizaciones sociales se concentraron en la Caja del Seguro del IESS, en el centro norte de Quito, para iniciar con la movilización.

Representantes de cerca de 30 organizaciones que agrupa el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), sindicatos de médicos y enfermeras, y otros empezaron la marcha por la avenida 10 de Agosto.

“Únete pueblo, únete a luchar, contra este Gobierno antipopular“, “El que no salta es de cartón”, “Fuera Noboa, fuera” fueron algunas de las consignas de la marcha con el presidente Daniel Noboa, que inició cerca de las 16:20.

Funcionarios públicos desvinculados también se unieron a la marcha con carteles y consignas.

En otras ciudades como Azogues, en Cañar, cientos de indígenas de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino se dirigieron al centro de la ciudad para manifestarse en contra del Gobierno.

Ingreso de la marcha de las organizaciones sociales al Centro Histórico de Quito

Alrededor de las 17:00, la marcha de las organizaciones sociales llegó a la calle Guayaquil, el ingreso al Centro Histórico de Quito.

Hasta las 17:45, no se registraban incidentes o detenidos.

A las 17:50, la marcha llegó a la intersección de la calle Guayaquil y Chile, donde vallas y policías evitaban el ingreso a la Plaza Grande y al Palacio de Carondelet.

Algunos manifestantes se detuvieron para gritar a los policías que estaban tras de las vallas.

Los uniformados mantuvieron la distancia y varios manifestantes intentaron retirar las vallas, sin éxito.

Llegada a la Plaza de Santo Domingo

Luego, la marcha avanzó sin ningún obstáculo por la calle Guayaquil, los protestantes cruzaron la calle Sucre y, finalmente, llegaron a la Plaza de Santo Domingo, a las 18:04.

Allí, quemaron una pancarta de color lila, usado por el movimiento de Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN) y con el rostro del presidente Daniel Noboa.

En los discursos finales, los dirigentes de las organizaciones sociales llamaron a movilizarse en Cuenca, este 16 de septiembre, por “la defensa del agua y Quimsacocha“.

Al final de la marcha, policías en motos, otros con escudos y con el gas de las bombas lacrimógenas dispersaron a los manifestantes que se concentraban en la Plaza de Santo Domingo.

Resguardo del Palacio de Carondelet por la marcha de las organizaciones sociales y la presencia de la Policía

Horas antes de la marcha de las organizaciones sociales en Quito, el Palacio de Carondelet fue resguardado con vallas, dos cuadras a la redonda, en el Centro Histórico.

Desde la Plaza del Teatro, en la calle Guayaquil, la presencia de la Policía se incrementó.

