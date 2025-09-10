El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, anunció este miércoles 10 de septiembre de 2025 que la organización indígena “acompañará” la movilización convocada por varios sectores sociales para el jueves 11 de septiembre, el mismo día que el Gobierno tiene prevista una marcha en Guayaquil.

Ese día, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Unitario de Trabajadores encabezarán una jornada de protesta en rechazo a las cinco leyes económicas urgentes presentadas por el Ejecutivo de Daniel Noboa.

Pronunciamiento de la Conaie sobre las marchas y la consulta popular

El consejo ampliado de la Conaie ofreció una rueda de prensa desde su sede en el norte de Quito. Allí, Vargas exigió al presidente Noboa que respete y haga respetar la Constitución, tal como juró el 24 de mayo ante la Asamblea Nacional.

📍Miércoles 10 de septiembre

10:00

Sede CONAIE



📍Miércoles 10 de septiembre

— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 10, 2025

El dirigente también expresó respaldo a la institucionalidad de la Corte Constitucional y exhortó a que se le permita trabajar con independencia, sin presiones ni chantajes de ninguna autoridad.

Críticas a las preguntas de la consulta popular

En su intervención, Vargas calificó como “absurdas” las preguntas enviadas por el Ejecutivo para la consulta popular y referendo, especialmente las que envió nuevamente el 9 de septiembre a la Corte Constitucional.

Recordó que, con mayoría legislativa, muchas de esas propuestas podrían canalizarse directamente desde la Asamblea.

El presidente de la Conaie también aseguró que todas las preguntas propuestas por el presidente Noboa son perjudiciales para el país, por lo tanto, van a impulsar el “No“.

Movilización y postura política

Aunque Vargas no detalló el mecanismo con el que la Conaie participará en la jornada del 11 de septiembre, adelantó que la organización indígena estará presente en la protesta que se suma a la agenda de sindicatos y maestros.

Con ese anuncio, la Conaie ratifica su oposición a las iniciativas del Ejecutivo y se alinea con las organizaciones sociales que cuestionan el rumbo económico del Gobierno.