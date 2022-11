Organizaciones analizan demanda contra Guillermo Lasso por condonación de deudas

Organizaciones de la Plataforma por la condonación de deudas analizan demandar al presidente Lasso por no condonar deudas de hasta USD 10 000. Foto: Cortesía

Karina Sotalín (I)

Las organizaciones de la Plataforma por la condonación de las deudas de los agricultores, artesanos y emprendedores difundieron este 25 de noviembre de 2022 las resoluciones de la reunión mantenida en Vinces, Los Ríos. Entre ellas, analizan una demanda contra el presidente Guillermo Lasso.

La reunión de trabajo convocó a dirigentes de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. Allí resolvieron dos puntos:

Continuar socializando la importancia de las condonaciones hasta los USD 10 000 dólares, “con la finalidad de reactivar el agro como fuente generadora de empleo y garantía de la seguridad alimentaria”.

Ampliar el escenario de los reclamos al campo popular, político y constitucional.

En el plano constitucional y legal, las organizaciones analizan interponer una demanda contra Lasso por incumplimiento del artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia, covid-19, que agrega el artículo 207.1 al Código Orgánico Monetario y Financiero.

El 207.1 determina que mediante decreto se podrá disponer que las entidades financieras públicas condonen créditos o activos de préstamos de hasta USD 10 000 de capital, más sus intereses, otros costos y comisiones, y que sean considerados irrecuperables. El respectivo decreto establecerá las demás condiciones para la respectiva condonación.

El Ejecutivo anunció que no habrá condonación para deudas de ese monto, aunque el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, afirmó que sigue abierto el diálogo con las organizaciones sociales. Para la Plataforma, la negativa a la condonación, implica un rompimiento del diálogo.

El equipo de abogados de la Plataforma se encarga del análisis y la redacción de la demanda. El día que se defina la entrega del documento en la Corte Constitucional, habrá una concurrencia masiva a Quito, adelantó César Pérez, coordinador General de la Plataforma.

La postura de las organizaciones se da tras la las declaraciones de Jiménez; Pablo Arosemena, ministro de Economía; y Mauricio Salem, presidente del Directorio de BanEcuador, quienes confirmaron que no es factible aumentar el monto y condonar deudas de hasta USD 10 000.

Plano político

Por tales declaraciones, la Plataforma resolvió solicitar a los jefes de bloque de Unión por la Esperanza, Pachakutik y Partido Social Cristiano la comparecencia de los tres funcionarios.

También solicitarán a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), a la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras Fenocin y a la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (Feine) que analicen la crisis del agro costeño y la condonación de las deudas. Esperan un pronunciamiento del movimiento indígena frente a esas situaciones. Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, participó en la reunión de la Plataforma, según Pérez.

Por otro lado, planean acudir a la Asamblea Nacional para presentar propuesta bajo el respaldo del asambleísta Luis Almeida.

Plano popular

En este plano la Plataforma plasma siete literales. Por ejemplo, su postura de resistirse a la negativa del Gobierno de condonar deudas por hasta USD 10 000. Considera que las deudas de carácter irrecuperable ya están provisionadas y la banca estatal no tendría que invertir recursos económicos, sino que “solo sería un ajuste contable”.

Campaña contra la consulta popular

Pérez adelantó que varias organizaciones se inclinan por iniciar la campaña por el no a la consulta popular del Gobierno.

Sin embargo, es un tema que no se incluyó en las resoluciones porque aún no se cuenta con la decisión de todas las organizaciones de la Plataforma y otras con las que se producen acercamientos.

Además, aún se desconoce el número total de preguntas que irán a la papeleta porque la Corte Constitucional todavía no emite su pronunciamiento sobre tres preguntas. No obstante, el dirigente proyecta que, si se realiza la consulta popular, ganará el no.

Más noticias de Ecuador en:

Visita nuestros portales: