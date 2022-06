Reacciones ante el segundo diálogo entre el Gobierno y la Conaie

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció que se aceptó la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para retomar el diálogo con la Conaie. Tras la noticia, decenas de usuarios en redes sociales debatían sobre las decisiones que han tomado las partes durante estos 17 días de paralización.

Se dio a conocer que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana será la encargada de determinar la metodología, los temas y los actores. En este punto, una usuaria en Twitter indicó que el diálogo no sería posible con la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) porque de parte del Gobierno no reconocen a Iza como líder de los indígenas. Afirma que buscan el derrocamiento del régimen.

El diálogo no es posible con la @CONAIE_Ecuador, aunque @LassoGuillermo lo haya propuesto enseguida. No se buscan conquistas sociales sino el derrocamiento del régimen y el asalto al poder. Es la razón vs la irracional ambición.