Ministro de Ambiente: ‘Negociaciones de canje de deuda durarán 8 meses’

Andrés García. Redactor (I)

Entrevista al ministro del Ambiente Agua y Transición Ecológica, Gustavo Manrique.

El viernes concluyó la COP26. ¿Cuál es el balance para Ecuador?

Absolutamente positivo. El presidente Guillermo Lasso anunció la creación de una nueva reserva marina de ­60 000 km² en Galápagos, en conjunto con la creación del corredor marino que conecta Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá, para proteger sus especies. Acompañado de un canje de deuda destinado a conservación, el más grande de la historia. Y todo en consenso con la flota pesquera más grande del Pacífico Este.

¿Hubo otros acuerdos?

Hay otros logros para más adelante, como un acuerdo con Noruega, el compromiso de una reducción del 30% del gas metano, la contribución de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) para la creación de este corredor marino, pasar a la siguiente fase con la coalición LEAF ,en donde hay un billón de dólares orientado a ­países que destinen acciones en conservación.

En la Cumbre de Glasgow participaron dirigentes indígenas y hablaron de una posición contradictoria del Gobierno, por la intención de duplicar la producción petrolera y minería. ¿Se reunió con ellos?

Mantuve un par de reuniones con ellos. Tienen una agenda válida en su posición de conservar las zonas amazónicas. El tema contradictorio, yo no lo veo así. Primero es dónde producir y dónde no producir. Tenemos muchas coincidencias con los pueblos amazónicos, por ejemplo, no explotación en zonas sensibles, protegidas, de recarga hídrica, ecosistemas frágiles… Y de ahí, en otras zonas donde sí se puede, con una tecnología de punta.

¿Y el tema minero?

Usted tiene al minero formal, al informal y al ilegal. El formal es el que tiene los títulos mineros, licencias ambientales y que debe cumplir los planes de manejo. El informal tiene el título minero, pero no necesariamente la licencia ambiental. A ellos estamos regularizándolos. Y al minero ilegal hay que contrarrestarlo, porque contamina nuestros ríos. ¿Cómo dejamos la energía fósil por la energía solar que es 100% minerales? El panel solar es de silicio, básicamente. ¿Cómo hacemos una transición energética sin los minerales? Tenemos que buscar un equilibrio. No hay doble discurso. Necesitamos todos los ­ingresos posibles dentro del marco legal, cumpliendo exigencias ambientales.

Se anunció que en diciembre se firmará el Decreto para la creación de la nueva reserva marina de Galápagos. ¿Cuáles son los siguientes pasos?

En las próximas semanas el Presidente firmará el decreto, eso es inmediato. Por un tema de agenda queremos que se lo haga en la mejor fecha posible, para volver a captar la atención de los organismos interesados en financiar. De ahí viene el Acuerdo Ministerial, que yo espero que podamos tenerlo en alrededor de 60 días. Y el plan de manejo ambiental, probablemente en tres meses. Luego el canje de la deuda, paralelo a todo esto. Yo espero que no tome más de ocho meses toda esta renegociación de deuda externa basada en bonos azules.

¿Cómo se llegó al acuerdo con el sector pesquero?

Con diálogo. El sector pesquero del Ecuador es maduro. Ellos entienden el balance entre producción y conservación, que menos área es más pesca, más reputación, más valor de marca. El mérito fue el diálogo con las asociaciones de pesca, Fenacopec, Protuna y otros actores.

¿El sector pesquero tendrá alguna compensación por canje de deuda?

Habrá un porcentaje que será destinado a apoyarlos en tecnología, en temas satelitales, en temas de radares, cámaras, capacitaciones e investigación. También unos fondos tienen que ir al Ministerio de Defensa para el control de la reserva.

¿Quiénes han mostrado su interés para apoyar el canje de deuda?

Conversaciones concretas han venido de Ocean Conservancy, Pew Foundation yCredit Suisse. Hemosrecibido mensajes de Citibank y Goldman Sachs. Tenemos muchas manifestaciones

de interés.

Mencionó que hay un interés concreto de Noruega. ¿En qué proyecto?

Es basado en el REDD+. Es un proyecto en el que Noruega se comprometió a darnos USD 24 millones de cooperación técnica, para fomentar proyectos de bioemprendimiento que eviten la ­deforestación. Es un pago por resultados.

El Presidente habló de que se proyecta un canje de deuda por USD 1 100 millones en bonos, que dejarían cerca de USD 300 millones para tareas de conservación. ¿Esa es la meta?

Son los números iniciales que se han calculado. Alrededor de USD 300 millones irían a un fideicomiso autónomo, manejado por Ecuador, donde gracias a los intereses ganados se financiaría el control, la investigación, etc. Y esto sería a perpetuidad.

Hoja de vida

Tiene 51 años. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Earth de Costa Rica. Fundó la compañía Soluciones Ambientales Totales (Sambito), que promueve reciclar y estimula la protección de la naturaleza.

Sector público. El presidente Guillermo Lasso le encargó el Ministerio de Ambiente el 24 de mayo pasado, con la tarea de promover la transición ecológica.