Mesa de seguimiento a acuerdos del diálogo no se instaló formalmente, pero Gobierno y organizaciones adelantaron calendario de trabajo. Foto: Captura de pantalla

Karina Sotalín (I)

Representantes de las organizaciones indígenas y funcionarios del Gobierno tenían previsto dialogar sobre la implementación de acuerdos, en una comisión de seguimiento y evaluación, la mañana de este 19 de octubre del 2022 en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE). Pero la mesa no se instaló por falta del delegado de la Iglesia católica.

“El objetivo fundamental es elaborar un plan de implementación de todos los acuerdos que se han alcanzado. Un trabajo más técnico, un instrumento que permita a las organizaciones verificar que el Gobierno cumpla”, refirió a la prensa Mariana Yumbay, técnica de la Conaie antes de su ingreso a la CEE.

Patricio Meza, otro técnico de la misma organización, informó que la instalación de la mesa no ocurrió porque no hubo mediación por parte de la CEE. Se esperaba la presencia de Fernando Ponce, rector de la Universidad Católica, quien actuó como facilitador en el proceso de diálogo. “Se conversó rápidamente sobre una hoja de ruta, pero no se pudo instalar la mesa”, refirió Meza. Yumbay cree necesario que la CEE siga actuando de mediadora en la fase de implementación.

Ni Francisco Jiménez ni Ana Changuín, titulares del Ministerio de Gobierno asistieron. Ellos se reunieron con Jeannine Cruz, del Consejo de Comunicación, para coordinar acciones de protección para los trabajadores de la comunicación. Otros funcionarios de esa Cartera de Estado encabezaron el diálogo con los dirigentes indígenas.

Cronograma de trabajo

Las partes hablaron sobre la metodología y llegaron a acuerdos mínimos. Se realizó un calendario para avanzar en la construcción del plan de implementación, explicó Yumbay.

En ese sentido, definieron al encuentro de este 19 de octubre como el día cero de la mesa de seguimiento. La siguiente reunión de la comisión será el 25 de octubre. Ese día se trabajará sobre las acciones a implementar en cuanto a las mesas de Focalización, Banca pública y privada, Control de precios y Fomento productivo.

El 26 de octubre, en cambio, las partes trabajarán sobre los acuerdos de las mesas de Seguridad, Acceso a salud, Empleo, y Educación Superior. El 31, abordarán los acuerdos de las mesas de Energía y Derechos colectivos.

El trabajo se hará con base a una matriz que incluirá los acuerdos, las acciones concretas, las instituciones públicas responsables, los plazos para desarrollar cada acuerdo y acción, y el mecanismo de verificación. “Esa es la estructura con la que vamos a trabajar a lo largo de estos tres días”, destacó la representante indígena de la Conaie.

Dijo que esa matriz permitirá identificar el tiempo en el que se puede ejecutar cada acuerdo, de cada mesa. Por parte de las organizaciones, no habrá una clasificación de acuerdos que arranquen primero con su implementación. Tratarán de que sea simultánea para todos los acuerdos, pero la ejecución de algunos tomará más tiempo, explicó.

Antes de participar en la mesa de seguimiento, Marco Murillo, representante de la Feine, señaló que entre los acuerdos a cumplirse en un plazo inmediato es la efectivización de la Educación Intercultural Bilingüe, a través de Decretos o Acuerdos ministeriales. En cuanto a los de largo plazo, mencionó que serían las reformas legales que deben pasar por la Asamblea Nacional.

La Feine tiene previsto convocar la próxima semana a un congreso nacional para evaluar cada acuerdo y desacuerdo.

Visita nuestros portales: