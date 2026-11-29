Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de noviembre de 2026

Este domingo 29 de noviembre de 2026, los electores reciben tres papeletas para elegir a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031.

En la papeleta naranja, correspondiente a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior, aparece un solo nombre: Martha Susana Toapanta Cuascota.

🗳️ ¿Por qué hay una sola candidata?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó a 65 candidatos para el Cpccs: 38 en la lista de hombres, 26 en la de mujeres y una en la de pueblos y nacionalidades.

En esta última categoría se inscribieron 40 personas. Sin embargo, solo una superó el proceso de calificación. Los otros 39 aspirantes no cumplieron alguno de los requisitos establecidos para participar, según la información difundida sobre el proceso.

Los aspirantes excluidos presentaron recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó las decisiones correspondientes.

👤 ¿Quién es Martha Toapanta?

Toapanta nació en el cantón Pedro Moncayo, en Pichincha, y se autoidentifica como indígena. Es licenciada en Ciencias de la Educación, mención Informática, por la Universidad Central del Ecuador. También tiene una maestría en Planificación y Prospectiva Multisectorial del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

Fue concejala del cantón Pedro Moncayo y funcionaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Se postuló a título personal, sin el auspicio de una organización social, según El Mercurio.

❓ ¿Qué dice la norma sobre esta papeleta?

En la papeleta naranja se elige a un solo consejero, así que solo es válida una marca. EL COMERCIO explicó cómo marcar cada papeleta para que el voto sea válido.

El artículo 147 del Código de la Democracia establece que una elección es nula cuando los votos nulos superan a los votos de todos los candidatos juntos. La regla se aplica a cada dignidad, incluida esta papeleta.

Esta disposición también se aplica a la elección del representante de pueblos y nacionalidades.

📌 Lo que viene

Entre los procesos de designación de autoridades que corresponden al CPCCS están los relacionados con el Fiscal General del Estado y el Procurador General del Estado, conforme a las competencias y procedimientos establecidos en la normativa.

Resultados: las urnas cierran a las 17:00. El CNE prevé difundir los primeros resultados preliminares desde las 18:30. La proclamación definitiva está prevista dentro del calendario electoral, que contempla la resolución de recursos y actuaciones pendientes hasta febrero de 2027.

Más información sobre las elecciones seccionales

Preguntas frecuentes sobre Martha Toapanta

❓ ¿Por qué Martha Toapanta es la única candidata de pueblos y nacionalidades? De las 40 personas que se inscribieron en esa lista, 39 no cumplieron algún requisito, según la verificación del CNE. El TCE ratificó esas decisiones. ❓ ¿Cuántos consejeros del Cpccs se eligen? Siete: tres de la lista de hombres, tres de la de mujeres y uno de la de pueblos y nacionalidades y ecuatorianos en el exterior. ❓ ¿De qué color es la papeleta de pueblos y nacionalidades? Naranja. En ella solo es válida una marca.