Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

María José Pinto, en su calidad de presidenta constitucional reemplazante por ausencia temporal, realizará un desplazamiento oficial hacia Cap Cana, en República Dominicana. La disposición ejecutiva fue firmada en Quito este martes 17 de noviembre de 2026 para formalizar la comisión de servicios de la delegación que participará en el encuentro internacional.

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Agenda del viaje de María José Pinto a Cap Cana

El propósito del viaje de María José Pinto es representar al Estado ecuatoriano en el Diálogo Regional de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe (World Governments Summit – Latin America and the Caribbean Dialogue, WGS-LAC Dialogue).

De acuerdo con los fundamentos de la disposición presidencial, la asistencia a este foro regional busca aportar al fortalecimiento de la cooperación entre países, facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre gestión pública e impulsar iniciativas enfocadas en una administración estatal más eficiente e innovadora.

Conformación de la comitiva oficial y de apoyo

La normativa suscrita por María José Pinto declara en comisión de servicios a los funcionarios que integrarán el equipo acompañante durante la jornada oficial del 20 de noviembre. Esta delegación estará conformada por representantes de ministerios, secretarías y otras entidades del Estado que, dentro de sus competencias, contribuyan al cumplimiento de la agenda prevista.

Para coordinar la logística del desplazamiento, la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia de la República será la instancia encargada de notificar formalmente a las instituciones que formarán parte tanto de la comitiva oficial como de la comitiva de apoyo.

Financiamiento de viáticos y gastos del desplazamiento

En el ámbito presupuestario, el documento establece que los viáticos y demás gastos que se generen por el traslado y permanencia de cada integrante de la comitiva oficial o de apoyo serán cubiertos directamente con cargo al presupuesto de la institución estatal a la que pertenezca cada funcionario.

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Notificación constitucional a la Asamblea Nacional

Asimismo, la resolución suscrita por María José Pinto dispone poner en conocimiento de la Asamblea Nacional el viaje que se llevará a cabo fuera del territorio ecuatoriano. Este paso da cumplimiento a lo establecido en el último inciso del artículo 144 de la Constitución de la República, que obliga a quien ejerce la Presidencia a informar al Legislativo, con antelación a su salida, el periodo y las razones de su ausencia del país.

Por qué viajará como presidenta encargada

Este desplazamiento internacional lo cumplirá María José Pinto en ejercicio de la Presidencia de la República, debido a que el presidente Daniel Noboa tomará licencia entre el 20 y el 26 de noviembre de 2026. Durante ese periodo de ausencia temporal del mandatario, la vicepresidenta asume la jefatura del Estado conforme a lo previsto en el artículo 146 de la Constitución de la República.

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