La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, abordó temas internos de la Revolución Ciudadana, la relación con el Gobierno y los resultados del censo agropecuario provincial, durante una entrevista realizada en Teleamazonas el 1 de diciembre de 2025.

Tensiones dentro de la Revolución Ciudadana tras la confesión de Marcela Aguiñaga

Aguiñaga señaló que, en el país, persiste una incomprensión sobre la necesidad de priorizar asuntos urgentes frente a disputas partidistas. Reconoció que el diálogo es complejo dentro y fuera de su organización política, y afirmó que uno de los efectos de buscar acuerdos ha sido el cuestionamiento interno a su gestión.

Mencionó que su trabajo la ha llevado a mantener encuentros con autoridades con posiciones distintas, como la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, para tratar temas relacionados con la cuenca del río Guayas. Dijo que este acercamiento fue visto dentro de su movimiento como una afrenta.

Sobre las declaraciones del expresidente Rafael Correa respecto a no respaldar su reelección, Aguiñaga indicó que la provincia tiene proyectos que requieren continuidad y coordinación con el gobierno central.

Reflexión de Marcela Aguiñaga sobre su permanencia en la Revolución Ciudadana

La Prefecta afirmó que atraviesa un proceso de reflexión respecto a su futuro político dentro de la Revolución Ciudadana.

Recordó su trayectoria en la organización y señaló que permaneció en el movimiento incluso en momentos de crisis. Dijo que evalúa su decisión con racionalidad y no desde reacciones impulsivas.

Indicó que logró resultados electorales importantes para la RC en Gobiernos Autónomos Descentralizados del país y en la provincia del Guayas. Sobre una posible vinculación al movimiento RETOS, afirmó que no ha mantenido conversaciones con esa organización.

Atrasos en transferencias y relación con el Gobierno

Aguiñaga confirmó que el Gobierno adeuda 58 millones de dólares a la Prefectura del Guayas. Aseguró que los recursos pertenecen a la ciudadanía y que los retrasos afectan la ejecución de obras, como el proyecto del quinto puente, para el cual han recibido 35 millones de dólares, de un total previsto de 120 millones de dólares.

Añadió que, si no se cancelan las planillas pendientes, la prefectura podría detener la obra. Frente a recientes declaraciones del presidente Daniel Noboa, sostuvo que no se han entregado 130 millones de dólares y que el mandatario no contaría con información actualizada sobre el tema.

Sobre el 5.º puente, aclaro:⁰@PrefGuayas está a cargo de los accesos. De los 120 millones comprometidos, solo han entregado 35 de anticipo. Y si no se pagan las planillas, una obra… pic.twitter.com/l87N02f8Ac — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) December 2, 2025

Indicó que en este momento no mantiene diálogo con ningún funcionario del Gobierno central. Relató que en emergencias, como la caída de puentes o la presencia de explosivos, el Ejecutivo ofreció acciones que luego no se concretaron, y que la prefectura ha debido responder de forma directa en esos casos.

Resultados del censo agropecuario del Guayas

La Prefecta expuso parte de los resultados del censo agropecuario, realizado después de 25 años. Señaló que la frontera agrícola de la provincia disminuye aceleradamente y que, de mantenerse esa tendencia, en dos décadas no se podría garantizar la soberanía alimentaria.

Indicó que la población rural tiene un promedio de edad de 64 años y que la mayoría cuenta con acceso a internet mediante teléfono celular. Mencionó que los efectos del cambio climático representan un desafío, con inundaciones y sequías extremas.

El arroz se mantiene como el principal cultivo y es también donde se registran los mayores indicadores de pobreza. El cacao se convirtió en el segundo cultivo más importante, desplazando a productos que históricamente marcaban la producción provincial. Dijo que se requiere innovación, tecnología e interés de los jóvenes en el agro.

Relación con Rafael Correa

Aguiñaga comentó que la última conversación con el expresidente ocurrió hace algunos meses. Si pudiera dialogar nuevamente, expresaría su gratitud por lo aprendido en materia de gestión pública y por el impulso a la eficiencia administrativa. Señaló que el Ecuador actual necesita diálogo y una agenda común.

Sobre la posibilidad de conversar con Correa, afirmó que en ocasiones es posible y en otras no, dependiendo del momento.

Marcela:

No reflexiones NADA. Eres demasiado importante y preclara para la RC5. Tú mereces algo «mejor», como Lourdes Tibán🤷🏻‍♂️

Un abrazo y gracias por tanto.✊🏽 https://t.co/Oz5mM6iNOY — Rafael Correa (@MashiRafael) December 2, 2025

El expresidente Rafael Correa también se refirió al panorama interno de la Revolución Ciudadana. En un mensaje publicado en su cuenta de X, señaló a Marcela Aguiñaga que “no reflexione nada” y afirmó que ella es “demasiado importante y preclara” para la organización. Añadió que “merece algo mejor” y mencionó a Lourdes Tibán como comparación.

Información extra: Marcela Aguiñaga

