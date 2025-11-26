El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, no descarta ir por la reelección. Lo dijo este 26 de noviembre y, a paso seguido, el expresidente Rafael Correa reaccionó, abriendo una nueva polémica en la Revolución Ciudadana.

Más noticias

Rafael Correa reacciona a la intención de Pabel Muñoz

El Alcalde de Quito, a la par de su postura sobre la reelección en las elecciones seccionales de 2027, mencionó su respaldo a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, a quien Correa dijo que no apoyará si busca llegar nuevamente al cargo.

“Cualquiera puede declararse precandidato. Es su derecho. Pero intentaremos que las candidaturas se decidan con primarias masivas a través de la appRC5, que ya tiene 60 000 suscriptores“, mencionó Correa en su cuenta de X. Acompañó el pronunciamiento con una publicación en la que se indicó que Muñoz apoya a Aguiñaga.

“Yo públicamente me opondré a cualquier candidat@ tibi@ y con innobles contemporizaciones. Es mejor perder todos los gobiernos locales que perder nuestros principios”, agregó el líder del correísmo.

Cualquiera puede declararse precandidato. Es su derecho. Pero intentaremos que las candidaturas se decidan con primarias masivas a través de la appRC5, que ya tiene 60.000 suscriptores.

Yo públicamente me opondré a cualquier candidat@ tibi@ y con innobles contemporizaciones.

Es… https://t.co/0nczE6qgPf — Rafael Correa (@MashiRafael) November 26, 2025

Las declaraciones de Pabel Muñoz

Pabel Muñoz, en una entrevista en Primera Plana, sobre una posible candidatura para la reelección, dijo: “Lo más seguro es que sí. Tenemos todos los respaldos para apostar por esa reelección”.

A su vez, agregó que hacer servicio público “es un honor, pero es deporte de alto riesgo”. El Alcalde destacó que su administración terminará con 3001 obras y ellas merecen terminar con éxito y eso motiva su reelección.

Sobre Marcela Aguiñaga, Muñoz aludió que ella es de las mayores defensoras de la Revolución Ciudadana, “por convicción”.

Informe externo: Rafael Correa