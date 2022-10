Leonardo Laso renuncia a la Secretaría de Comunicación; faltaban respuestas, dice

Leonardo Laso Valencia dijo que su renuncia como Secretario de Comunicación es irrevocable. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Karina Sotalín (I)

Leonardo José Laso Valencia renuncia a la Secretaría de Comunicación este 11 de octubre de 2022. Su decisión es irrevocable y deja el puesto que tenía a cargo como secretario General de Comunicación (Segcom) de la Presidencia de la República. Envió una carta en la que anunciaba su salida al presidente Guillermo Lasso.

Laso dice que no estaba de acuerdo con cómo respondía el Gobierno a los problemas del Ecuador.“La prensa ha venido denunciando las prioridades y los problemas que afronta el país, los problemas de las cárceles, la inseguridad, la falta de las medicinas en los hospitales, la crisis del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). Ahí el Gobierno no ha dado respuestas frecuentemente”, declaró el ahora exfuncionario de la Segcom a este Diario.

Son parte de las razones por las que optó por dejar su cargo. “Llega un momento en que yo considero que ya es complicado sostenerme si no tengo respuestas. La comunicación del Gobierno responde a la gestión que uno haga. Entonces, si en la gestión hay falencias, la comunicación desnuda eso. No hay cómo tapar eso con nada”, aseguró.

Como titular de Comunicación, su tarea era evidenciar esas falencias y sugerir soluciones. “Pero cuando eso no se da, llega un momento en que uno tiene que escoger. Yo soy un tipo muy frontal, no tapo nada, ni soslayo nada. Me gusta dar la cara y así es como actúo. Decidí salir”.

