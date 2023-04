Momentos en que los legisladores de Pachakutik fueron cuestionados

Varios legisladores de Pachakutik se han visto envueltos en críticas durante el actual periodo legislativo. Foto: Pachakutik.

Críticas dentro y fuera de la Asamblea Nacional generó el audio filtrado de la subcoordinadora Nacional del movimiento Pachakutik (PK), Cecilia Velasque, en un contexto complejo de la política ecuatoriana debido al desarrollo del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.

Pachakutik es denominado como el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y sus dirigentes consideran a la organización como la segunda fuerza política tras los resultados de las elecciones seccionales de febrero del 2023. Así lo resolvieron en el Consejo Ampliado del 24 de febrero.

PK atraviesa un nuevo episodio de críticas con el caso de Velasque, pero no ha sido el único. Velasque busca ser la próxima coordinadora Nacional de PK, pero la Conaie exige que sea separada de sus filas.

En el audio filtrado se escucha: “A mí me dan ministerio completo o nada”. Según Velasque, es un audio editado de sus declaraciones durante una reunión con la bancada. Pero la Conaie lo toma como una negociación con el Gobierno. Además, su exigencia alcanzó a los legisladores Ricardo Vanegas y Gissella Molina, para que sean separados por su “dudoso vínculo para salvar a Lasso del juicio político”.

A su vez, Vanegas aseguró que PK no está negociando nada. Molina acusó al presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, por supuestamente ofrecerle “puestos dentro de la Asamblea”. Lo reveló en el medio digital La Posta. Dijo que no hizo la denuncia porque no tiene mayoría que la apoye y podría recibir una sanción en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), donde la mayoría es de oposición al Gobierno.

Mientras tanto, la bancada y el movimiento PK en sus redes difundieron un video este 18 de abril del 2023. Señalan que se intenta crear una cortina de humo, pero que la organización política “se fortalece con sus ataques”. Velasque en un video insistió en que se trata de una "campaña sucia" en su contra.

Caso de Rosa Cerda

La asambleísta de PK por Napo, Rosa Cerda, también fue blanco de críticas anteriormente. El 17 de julio del 2021 proclamó un discurso durante la convención provincial de PK, en San Francisco de Cotundo, en Archidona.

“Eso he dicho. Si roben, roben bien, justifiquen bien. Pero no se dejen ver las cosas compañeros”, manifestó en esa ocasión. Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik, rechazó esas expresiones y pidió una aclaración inmediata a la legisladora. Cerda alegó que su intervención fue sacada de contexto y reiteró “transparencia” en su tarea de legislar.

Supuesta venta de cargo

En marzo del 2022, el nombre de Celestino Chumpi, asambleísta de PK por Morona Santiago, apareció en un video filtrado. Se lo relacionó con una supuesta venta del Viceministerio de Agricultura. Una persona, en el video, aseguraba ser asesor del legislador y planteaba la negociación. Chumpi negó la presunta vinculación.

Denuncia por presunta concusión

El 26 de marzo del 2022 el presidente Lasso solicitó a la Fiscalía General que investigue a cinco legisladores de PK, por presunta concusión.

Mencionó a Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, y el asesor de este último, Marcelo Rosero porque supuestamente habrían solicitado beneficios económicos para sí a cambio de su voto a favor del Proyecto de Ley para Atracción de Inversiones. Los legisladores rechazaron esa acusación.

El 25 de agosto del 2022, Lasso pidió a la Fiscalía que archive la investigación “en pro de la unidad del país” y en aplicación del principio de oportunidad. Hasta septiembre de ese año la Fiscalía continúo con la investigación. La entidad aún no confirma si el caso sigue abierto o la etapa en la que se encuentra actualmente.

