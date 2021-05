Lágrimas en la conformación de las comisiones legislativas

Roger Vélez (I)

La tensión en la conformación de las 15 comisiones especializadas de la Asamblea llegó al punto de que la asambleísta Patricia Sánchez, de Pachakutik, debió ser consolada por Salvador Quishpe, en la sala de sesiones del Pleno.

El voto de Sánchez fue decisivo para que la mayoría parlamentaria compuesta por Creo, Pachakutik, Izquierda Democrática y los independientes alcancen este jueves 20 de mayo del 2021 los 70 votos necesarios para lograr una resolución, después de que la sesión se había suspendido por dos ocasiones entre martes y miércoles.

“Las votaciones no son fáciles. Cuando los temas no son consensuados, cuando no estamos totalmente informados de qué es lo que se va decidir, eso es lo que provoca inconformidades”, dijo después esta legisladora a EL COMERCIO.

Sánchez fue una de las últimas en votar junto a su coideario, Ricardo Vanegas. Los compañeros de su bloque rodearon sus curules hasta asegurarse que vote a favor.

Así, la mayoría parlamentaria acaparó las comisiones de Justicia, Trabajo, Fiscalización, Régimen Económico, Desarrollo Económico, Salud, Educación y Relaciones Internacionales.

Para la mayoría parlamentaria fue la segunda acción en la que se impone, con dificultades, después de que el sábado 15 de mayo se eligió a Guadalupe Llori (PK) como Presidenta.

Los correístas como Pierina Correa fueron designados a la Comisión de la Niñez, o el socialcristiano Esteban Torres, a la Comisión de Soberanía Alimentaria. Dijo que era un acto de guerra, pues hubiese preferido estar en otras como la de Justicia.

Por la tarde las comisiones empezaron a sesionar para elegir a un presidente y un vicepresidente. La Comisión de Biodiversidad estará encabezada por el independiente Washington Varela y Consuelo Vega, de Pachakutik, con los votos de cinco de sus nueve integrantes; el correísmo intentó sorprender con otra moción que finalmente no fue aceptada.

El independiente Fernando Villavicencio dijo que la Comisión de Fiscalización, de la que él fue nominado como el primero de la lista, sesionará por primera vez el lunes 24 de mayo. Mientras que Rina Campain (Creo) no lograba quórum en la Comisión de Trabajo.

La integración de las comisiones generó tensiones. Entre el martes y miércoles, la sesión se suspendió por dos ocasiones por falta de acuerdos. Ayer, 19 de mayo, la coordinadora de bloque del PSC, Dallyana Passailaigue acusó a Creo de “procedimientos deleznables” para conseguir los votos.

Antes de que arrancara la sesión, Pabel Muñoz, del correísmo, advirtió que si se cancelaba nuevamente la sesión los asambleístas tienen la potestad de autoconvocarse con una mayoría calificada (91) para instalarse y superar el entrampamiento.