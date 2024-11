Este miércoles 6 de noviembre, Donald Trump fue elegido como presidente de Estados Unidos. Ante este escenario, la administración de Daniel Noboa debe evaluar cómo mantener una relación cercana con el país norteamericano.

Alberto Feijoo, docente de ciencias políticas y relaciones internacionales de la IUDE, es escéptico sobre los beneficios que Ecuador podría obtener de esta relación.

Según Feijoo, la política de Trump hacia la región prioriza exclusivamente los intereses estadounidenses, dejando a países como Ecuador en una posición vulnerable y dependiente. “El Sur global no es más que una ilusión”, afirma el académico, quien considera que Ecuador y el resto de América Latina están sujetos a la buena voluntad del imperio norteamericano.

Esta dependencia se agudizaría bajo el enfoque proteccionista de Trump, que ha demostrado poca disposición para apoyar intereses externos si no benefician a Estados Unidos de forma directa.

Feijoo alerta sobre la incertidumbre que representa la administración Trump para la región. El docente enfatiza que Ecuador no puede permitirse perder el respaldo en seguridad y desarrollo que ha cultivado con Estados Unidos.

