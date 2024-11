El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se sumó a los mandatarios que han celebrado la victoria del excandidato Donald Trump.

Las felicitaciones a Trump

En un mensaje en su cuenta de la red social X envió un mensaje de felicitaciones al expresidente de EE.UU. y ahora vencedor en el proceso electoral 2024.

En su cuenta de Instagram el Presidente hizo un posteo con la imagen de la publicación en X.

“Congratulations to Donald Trump! Future looks bright for the continent” (Felicitaciones a Donald Trump! El futuro luce prometedor para el continente), expresó Noboa.

De ese modo, el Presidente celebró la victoria de quien se convertirá en el presidente número 47 de los Estados Unidos de América.

Los comentarios en sus redes sociales no se hicieron esperar y sus seguidores se mostraron a favor y también en contra.

Donald Trump ganó las elecciones de EE.UU.

Donald Trump ha sido declarado el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 6 de noviembre de 2024, según las proyecciones iniciales. Con este triunfo, Trump se convierte en el presidente número 47 de su país.

Las reacciones, a favor y en contra, ocurrieron apenas Trump se proclamó triunfador.

El candidato republicano, según las proyecciones de CNN y AP, ganó con un total de 277 votos electorales. Trump logró asegurar victorias decisivas en varios estados cruciales que fueron determinantes para su éxito electoral.

En su discurso de aceptación, pronunciado en West Palm Beach, Florida, Trump se mostró triunfante y optimista. Comenzó afirmando que “esto es un movimiento como nunca antes se ha visto”, refiriéndose a su base de apoyo y a la coalición diversa que ha formado. Prometió “curar el país” y “sellar las fronteras”, reafirmando sus posturas sobre la inmigración y la seguridad nacional.