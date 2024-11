Donald Trump logró una hazaña histórica al vencer a la demócrata Kamala Harris, convirtiéndose en el segundo presidente de EE.UU. en lograr un segundo mandato no consecutivo desde Grover Cleveland en el siglo XIX.

Su triunfo es aún más notable porque obtuvo el voto popular, una meta que muchos republicanos recientes no habían alcanzado.

La economía fue un tema crucial para los votantes. La inflación se disparó durante la primera mitad del gobierno de Joe Biden, en parte debido a la guerra en Ucrania y a problemas internos.

Las medidas tomadas por la Reserva Federal, como el aumento de las tasas de interés, impactaron el crédito y las hipotecas, afectando a los consumidores.

En contraste, Trump ofrecía estabilidad económica con una inflación controlada. Según Gallup, el 54% de los encuestados consideraba que Trump manejaría mejor la economía.

Trump no solo mantuvo su base electoral, sino que logró atraer nuevos seguidores, algunos de ellos ex votantes demócratas. Su mensaje de ‘hacer a Estados Unidos grande otra vez’ resonó entre el 15% de la población adulta, en su mayoría blancos y residentes de zonas afectadas económicamente.

Además, consolidó su apoyo entre cristianos conservadores, cumpliendo peticiones clave como el nombramiento de jueces que revocaron el derecho al aborto a nivel nacional.

Donald Trump — the twice impeached former president, Jan. 6 coup leader, convicted felon, adjudicated sexual abuser, and man who mismanaged the 2020 economic implosion and coronavirus disaster that killed more than 1 million people in this country — has convinced American voters… pic.twitter.com/9cd0luvTFF