Francisco Jiménez: Leonidas Iza tiene que deponer sus medidas de hecho para volver al diálogo

El ministro Jiménez pide a la Conaie que finalice con su paro nacional. Foto: Gobierno

Redacción Elcomercio.com

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se refirió la tarde de este miércoles 29 de junio a las peticiones del Ejecutivo para retomar el diálogo con la Conaie.

En entrevista con Teleamazonas dijo que para volver a la mesa de diálogo, el líder de la Conaie, Leonidas Iza, debe «deponer sus medidas de hecho; si no hay esas condiciones es muy difícil», expresó.

«Nosotros no podemos retomar ningún diálogo oficial si es que ellos no deponen sus medidas de hecho. Para cualquier diálogo que ellos busquen tienen que deponer sus medidas de hecho. No pueden seguir con agresiones a la población, seguir bloqueando vías, seguir intentando caotizar al país», dijo.

Agregó que buscarán el diálogo con otros dirigentes indígenas porque «Leonidas Iza tiene otros intereses». «Hasta que no den una señal clara de que van a terminar con sus medidas de hecho, tenemos que mantenernos en la línea de que no vamos a seguir con ese diálogo», sentenció.

En caso de que los cierres de vías continúen, refirió que usarán el uso progresivo de la fuerza y añadió que se evalúa un nuevo estado de excepción «en las provincias conflictivas».

En este sentido dijo que también evalúa la petición del alcalde de Quito, Santiago Guarderas, para un nuevo estado de excepción en la capital.

Desconocen a Saquicela

Jiménez ratificó que desconocen al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, como mediador para un diálogo con la Conaie. Esto después de que el asambleísta votara la noche del martes a favor de la destitución del presidente Guillermo Lasso.

«Él no es un interlocutor válido para nosotros. Porque si pretendía fungir como mediador ayer se le cayó la careta. No es un mediador, es alguien que tomó posición en un golpe prefabricado (…) Para nosotros Saquicela ya no es un interlocutor válido para ningún tipo de mediación en este conflicto», aseguró.