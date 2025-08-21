El presidente argentino Javier Milei recibió este jueves 21 de agosto de 2025 en la Casa Rosada a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa. Tras el saludo protocolar, ambos mandatarios sostuvieron un encuentro privado y luego se reunieron con sus equipos en una cita ampliada.
Después de las actividades en la sede del Ejecutivo argentino, Noboa se desplazará para cumplir compromisos con Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde recibirá un reconocimiento como Huésped de Honor.
Agenda del 21 de agosto de 2025 en Argentina
- 11:00 Entrevista con Diario El Clarín
- 16:00 Saludo protocolar y foto oficial con Javier Milei, presidente de la República Argentina
- 16:30 Reunión ampliada con Javier Milei y su comitiva
- 18:30 Recibimiento y foto oficial con Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
- 18:35 Ceremonia de reconocimiento como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri
- 18:45 Saludo protocolar con Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, abrió su agenda oficial en Argentina el miércoles 20 de agosto de 2025 con reuniones empresariales de alto nivel. Durante estos encuentros presentó la oferta exportable del país y destacó los beneficios que brinda Ecuador para atraer inversión extranjera, con énfasis en sostenibilidad, estabilidad y rentabilidad.
Acompañado por su equipo de gobierno, Noboa señaló que los avances en materia de seguridad y economía han permitido consolidar un clima de confianza, lo que genera oportunidades para el desarrollo productivo.
En la cita también intervino Luis Alberto Jaramillo, ministro de Comercio Exterior, Producción e Inversiones, quien remarcó la importancia de fortalecer la relación con el Mercosur y subrayó las oportunidades en energías renovables e infraestructura.
En el espacio participaron representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Su presidente, Natalio Mario Grinman, destacó que Ecuador es visto como un socio estratégico en la región y resaltó el potencial que ofrece el país andino para estrechar los lazos bilaterales.