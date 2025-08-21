El presidente argentino Javier Milei recibió este jueves 21 de agosto de 2025 en la Casa Rosada a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa. Tras el saludo protocolar, ambos mandatarios sostuvieron un encuentro privado y luego se reunieron con sus equipos en una cita ampliada.

Más noticias

Después de las actividades en la sede del Ejecutivo argentino, Noboa se desplazará para cumplir compromisos con Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde recibirá un reconocimiento como Huésped de Honor.

Agenda del 21 de agosto de 2025 en Argentina

11:00 Entrevista con Diario El Clarín

Entrevista con Diario El Clarín 16:00 Saludo protocolar y foto oficial con Javier Milei, presidente de la República Argentina

Saludo protocolar y foto oficial con Javier Milei, presidente de la República Argentina 16:30 Reunión ampliada con Javier Milei y su comitiva

Reunión ampliada con Javier Milei y su comitiva 18:30 Recibimiento y foto oficial con Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Recibimiento y foto oficial con Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 18:35 Ceremonia de reconocimiento como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri

Ceremonia de reconocimiento como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri 18:45 Saludo protocolar con Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Conozca la agenda internacional que mantendrá el presidente @DanielNoboaOk en Argentina este 21 de agosto de 2025. #ElNuevoEcuador 🇪🇨🤝🇦🇷 pic.twitter.com/wMsQIyfHEM — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 21, 2025

Daniel Noboa promovió inversiones en Argentina antes de reunirse con Javier Milei

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, abrió su agenda oficial en Argentina el miércoles 20 de agosto de 2025 con reuniones empresariales de alto nivel. Durante estos encuentros presentó la oferta exportable del país y destacó los beneficios que brinda Ecuador para atraer inversión extranjera, con énfasis en sostenibilidad, estabilidad y rentabilidad.

Acompañado por su equipo de gobierno, Noboa señaló que los avances en materia de seguridad y economía han permitido consolidar un clima de confianza, lo que genera oportunidades para el desarrollo productivo.

Daniel Noboa continúa su gira internacional 👇https://t.co/1wohmv7qOw pic.twitter.com/X56EFMUwAN — El Comercio (@elcomerciocom) August 21, 2025

En la cita también intervino Luis Alberto Jaramillo, ministro de Comercio Exterior, Producción e Inversiones, quien remarcó la importancia de fortalecer la relación con el Mercosur y subrayó las oportunidades en energías renovables e infraestructura.

En el espacio participaron representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Su presidente, Natalio Mario Grinman, destacó que Ecuador es visto como un socio estratégico en la región y resaltó el potencial que ofrece el país andino para estrechar los lazos bilaterales.