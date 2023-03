Henry Cucalón dice que no hay limitaciones para la muerte cruzada

Ministro de Gobierno destaca faculta de Guillermo Lasso para activar la muerte cruzada en cualquier momento. Foto: Twitter de Henry Cucalón.

Karina Sotalín (I)

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, señaló este 20 de marzo del 2023 que la muerte cruzada o disolución de la Asamblea Nacional es un mecanismo que el presidente, Guillermo Lasso, puede activar en cualquier momento. Considera que el pedido de juicio político en trámite no es una limitación.

El articulo 148 de la Constitución establece que el Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional por tres causales. Cuando el Legislativo se arrogue funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC). Si de forma reiterada e injustificada la Asamblea obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. O por grave crisis política y conmoción interna.

Cuestionamiento a legisladores

Cucalón cuestiona a los legisladores proponentes del pedido de juicio político. “Veo que en la solicitud van poniendo como que no dicen nada. Le van pidiendo a la CC que diga que cuando se inicia un proceso político no cabe la activación de la disolución. Eso no lo prohíbe la Constitución. Eso no es materia del dictamen”, expresó en Ecuavisa.

Los proponentes argumentaron en el pedido que la la tercera causal no puede ser usada para disolver la Asamblea porque sería atentatorio al derecho constitucional.

La CC deberá pronunciarse cuando la Asamblea remita el pedido de juicio, luego de la revisión en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Este órgano sesionará a las 15:00 de este 20 de marzo para conocer el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que recomienda admitir a trámite la solicitud del juicio y remitirla a la CC.

Cucalón dijo que a la Corte solo le compete emitir un dictamen de procedibilidad y no debería responder sobre la pertinencia o no de activar la disolución.

Refirió opiniones de constitucionalistas para justificar que “no hay limitación alguna para que, en cualquier momento, se pueda activar ese mecanismo constitucional, que está a la discrecionalidad del Presidente”.

Activación de la muerte cruzada

Si Lasso decreta la disolución, el Consejo Nacional Electoral debe convocar para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas. Pero lo que la oposición quiere es quedarse, estima el Ministro.

La muerte cruzada se activará “cuando el Presidente lo considere oportuno, pertinente. Siempre lo ha tenido encima del escritorio”, reiteró sin especificar un momento exacto.

Tampoco confirmó la causal que el Gobierno invocaría para activar el mecanismo. Sin embargo, recordó que la Asamblea Nacional, en junio del 2022, citó la grave crisis política y conmoción interna porque “no pasa por el filtro de la CC”.

Según Cucalón, hay un mapeo a la situación, pero antes de confirmar el siguiente paso del Ejecutivo, prefiere esperar el dictamen de procedibilidad de la Corte que determinará si el pedido de juicio continúa o no.

Mientras tanto, calificó al informe de la UTL, que concluye que el pedido está debidamente fundamentado, como la “crónica de una muerte anunciada” porque a su criterio no hay tal fundamento para enjuiciar a Lasso.

Acciones de la Conaie

“La presión es mala, venga de donde venga”, declaró el funcionario del Gobierno al negar algún acercamiento con magistrados de la CC.

Lasso está tranquilo y sereno frente al pedido del juicio político, el que no se haya referido no significa que no esté consiente de la situación, aclaró.

El dirigente indígena de la Conaie, Leonidas Iza, manifestó el 17 de marzo que habrá plantones y una movilización hacia la CC cuando esta trate el pedido de juicio político para exigir que se admita.

“Saben que el pueblo no va a tolerar” una paralización, advirtió Cucalón. Está de acuerdo con protestas sin violencia, pero si hay manifestaciones al margen de la ley se garantizará la estabilidad con el orden público, apuntó el Ministro.

