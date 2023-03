Henry Cucalón cuestiona marchas del 8 de marzo

El portavoz del Gobierno cuestiona las razones que busca la oposición para enjuiciar al presidente Guillermo Lasso. Foto: Ministerio de Gobierno

Karina Sotalín (I)

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, expresó este 7 de marzo de 2023 su postura respecto a las acciones que se desarrollen el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Rechaza un 'calentamiento en calles' y cualquier forma de caos.

“Mañana se conmemora una lucha permanente a favor de la igualdad de derechos de las mujeres. Que se aproveche para hacer también manifestaciones, para poner criterios a favor o en contra de las posiciones que hay en el Estado, bienvenido sea”, expresó Cucalón en radio Democracia.

El artículo 98 de la Constitución ecuatoriana determina el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público.

Sin embargo, Cucalón hizo una diferenciación: “Lo que algunos políticos quisieran es este proceso, que no es jurídico, que se denomina calentamiento en calles. Ojalá que el calentamiento sea para encontrar unidad en propósitos y el acuerdo fundamental”.

Lo dijo en referencia a una declaración de la legisladora del ala rebelde de Pachakutik, Mireya Pazmiño, del 2 de marzo. La asambleísta anticipaba que el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso “va porque va”.

Causales para un juicio contra Guillermo Lasso

Pazmiño alegó que habría algunas posibilidades para el juicio por los supuestos incumplimientos cometidos por Lasso. “Y si la Corte Constitucional (CC) no responde al país también tenemos las calles, el pueblo ecuatoriano se estará levantando”, afirmó respecto al informe de admisibilidad del juicio que se requiere de ese organismo.

No descartó la opción de que se alegue una incapacidad mental del Mandatario. El artículo 129 de la Constitución indica tres causales para que la Asamblea pueda impulsar un enjuiciamiento político a un Jefe de Estado. No incluye la incapacidad mental. Pero consta en los artículos 120 y 145 del mismo cuerpo legal.

Cucalón ve una serie de escenarios, pero ninguno democrático. Hasta la fecha no existe un pedido de juicio político. El Ministro sostuvo que es el sufragio la alternativa para que la oposición demuestre que sus tesis son mejores que las del Gobierno. “Qué raro que esa tesis no la esgrimen nunca”, apuntó.

El tema de la incapacidad mental “es un nuevo naipe” por si lo que está en el informe de la Comisión que investigó el caso Encuentro no sirve para un juicio político, evaluó Cucalón. Añadió que eso tampoco sirve para solventar las diferencias, apeló a la racionalidad.

“Queremos protesta activa, sí. Conmemoración, faltaba más. Hasta cierto punto pondero y celebro esa madurez ciudadana (…) de querer esa paz social y no prestarse para esto”, señaló el funcionario. Considera que la ciudadanía no está de acuerdo con el vandalismo y “cualquier forma de caos”. Quito quiere trabajar, no quiere paralización de actividades económicas, resaltó.

Dirigentes mujeres de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) aseguraron el 2 de marzo que su participación en las marchas del 8 de marzo no implica el inicio de una movilización.

Agenda de diálogo

El ministro de Gobierno antepone la relevancia del diálogo. “Algunas personas quieren hacer aparecer una situación tarimera del todo o nada, que no conlleva a nada positivo al país”, criticó. Todavía haya voluntad de seguir conversando, de seguir cumpliendo los acuerdos suscritos con las organizaciones indígenas porque es un proceso en construcción, explicó.

Las acciones de las mujeres y otras organizaciones para el 8 de marzo “tienen pleno derecho”, ratificó Cucalón. Esta tarde el Ministerio del Interior se pronunciará al respecto.

