Henry Cucalón, dispuesto a encontrar un acuerdo práctico en temas puntuales

El ministro de Gobierno, henry Cucalón, llama a los sectores políticos a no dinamitar la democracia. El 1 de marzo acudirá a la Asamblea para un acuerdo. Foto: Ministerio de Gobierno

Karina Sotalín (I)

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, confirmó este lunes 27 de febrero de 2023 que el 1 de marzo asistirá a la Asamblea Nacional. Su objetivo es encontrar puntos de convergencia con el Legislativo, aunque critica intentos de forjar escenarios para destituir al presidente Guillermo Lasso.

Cucalón dijo en una entrevista en Radio Quito que comprende que hay diversos sectores políticos, más allá de los representados en la Asamblea y que tienen reticencia sobre el tema del diálogo.

“Yo lo aterrizo en algo y se lo dije al Presidente de la Asamblea y a muchos diputados con quienes me estoy reuniendo. Tengo que encontrar un acuerdo sobre lo fundamental, práctico. Hay que concretarlo, aterrizarlo en temas puntuales. Ya no el diálogo de las mesas que les preocupa porque supuestamente el Gobierno no cumple”, expresó el Ministro.

Uno de esos temas puntuales es la seguridad ciudadana. “El día miércoles voy a acudir a la Asamblea a dar mi criterio al respecto. El tema de la seguridad ciudadana y enfrentar a esta amenaza sin precedentes en la historia republicana que es el crimen organizado y el narcotráfico merece que nos pongamos de acuerdo”, anticipó.

Para ello, mencionó dos proyectos de interés. Se trata de la reforma parcial a la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas de Ecuador puedan intervenir en la lucha contra el crimen organizado, sin necesidad de un estado de excepción. Hacen falta reformas en algunos aspectos puntuales para eso, según Cucalón. Cree que el tema de la reforma puede ser un punto de convergencia con los diferentes partidos políticos.

Por otro lado, están las observaciones del Ejecutivo enviadas a la Asamblea sobre el proyecto de reformas al Código Integral Penal (COIP) en materia de seguridad ciudadana. El Gobierno realizó mejoras y se pueden encontrar ciertos consensos ahí, consideró.

Cucalón rechaza intención de destitución

El Ministro se refirió a las exigencias de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) sobre pedir la renuncia de Lasso y exhortar al Legislativo que dé paso a un juicio político contra el Mandatario.

Como exasambleísta, Cucalón dijo que respeta que el Parlamento controle y fiscalice a un Ejecutivo pues es su razón de ser. Pero, “lo que he criticado y criticaré, y estaré en permanente observación, primero como ciudadano, y segundo como ministro, es que tratan de adecuar, forjar, fabricar situaciones para ver cómo acomodan para sus protervos interese una causal que no existe”.

La Comisión legislativa que aborda el caso Encuentro está en investigación, no hay ninguna acusación, diferenció el funcionario al defender a Lasso.

Cucalón habló de un “constitucionalismo a la carta”. Le llama la atención que la Conaie solicite a la Asamblea que active los mecanismos para destituir al Presidente por juicio político o muerte cruzada, pero cuestiona que la misma organización califique de dictador al Jefe de Estado si él activa el mecanismo para disolver la Asamblea.

Aún así, Cucalón ratificó la voluntad del Gobierno hacia el diálogo es permanente. “Ellos rompen, nosotros no rompemos nada. Queremos volver a activar con mayor fuerza no solamente con ese sector, con todos los sectores y pilares de la sociedad civil”.

El Ministro llamó a los sectores políticos a utilizar las reglas democráticas. “Si ustedes creen que pueden hacerlo mejor que este Gobierno, utilicen las reglas de la democracia para poder ganar. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no dinamitándola”.

Gobierno rechaza el caos

Según el funcionario de Estado, no se deben buscar pretextos para efectuar ciertas acciones políticas. “No se puede decir que no se ha cumplido nada”, dijo respecto a los acuerdos con las organizaciones indígenas.

Aseguró que los documentos sobre los acuerdos van a ser difundidos de manera más ilustrativa. Hay algunos acuerdos ya cumplidos, otros con avances, pero otros con problemas, reconoció.

En ese contexto, rechazó que se intente realizar una paralización en Quito “por cálculos”.

En cuanto al asesinato del dirigente de la Conaie, Eduardo Mendua, Cucalón mencionó que el caso está en investigación en la Fiscalía. Espera que esto “no caiga en una politización innecesaria”. Leonidas Iza, presidente de la Conaie, ya responsabilizó al Gobierno y Petroecuador por la muerte del dirigente, quien se oponía a las actividades extractivistas en el territorio Kofán. Durante el pronunciamiento de Iza, la noche del 26 de febrero, varios usuarios pedían que se llame a un paro.

