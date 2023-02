Reto del Gobierno: evitar un paro

El Gobierno entregó 5 700 kits de cascos, chalecos y fusiles a los militares. Foto: Presidencia de Ecuador.

Karina Sotalín (I)

El presidente Guillermo Lasso volvió a insistir en su llamado al diálogo ayer, 26 de febrero del 2023, durante la conmemoración de los 194 años de la Batalla de Tarqui, efectuado en el Parque Bicentenario. Expertos hablan sobre lo que el Ejecutivo podría hacer para evitar un nuevo paro nacional.

Sin mencionar a sus detractores, Lasso envió un mensaje “a quienes estén contemplando la opción de burlar el marco institucional. Les digo claramente: Mi mano permanece extendida”. Pero no temblará si las acciones se tornan violentas, advirtió.

También reiteró su invitación a todos los sectores a sumar esfuerzos, a trabajar todos por el Ecuador ahora. “Nuestro deber es colocar los sagrados intereses nacionales por encima de cualquier agenda particular, nadie tiene derecho a torcer las leyes, a forzar situaciones y menos aún realidades que están a la vista de todos. Nadie tiene derecho a atacar a la sociedad”, resaltó.

La oposición del Gobierno

Varios actores políticos y sociales han solicitado públicamente la renuncia de Lasso o su destitución desde la Asamblea Nacional. Sobre todo a partir del caso Encuentro, en el que Fiscalía investiga presuntos hechos de corrupción y supuestos vínculos del Gobierno con el narcotráfico.

La Comisión por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, que aborda el caso El Gran Padrino, la preside la legisladora de Unión por la Esperanza, Viviana Veloz. Esta instancia elaborará un informe no vinculante sobre el caso.

Por otro lado, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dijo el 24 de febrero que rompe el proceso de diálogo con el Gobierno. Se retiró de las mesas de seguimiento por el incumplimiento de los acuerdos suscritos y pidió la renuncia a Lasso.

Por otras demandas, el Frente Unitario de Trabajadores anteriormente ya pidió que Lasso dé un paso al costado. Pero es la Conaie la organización que amenaza con un nuevo paro. Se declaró en alerta sobre cualquier acto o decisión que tome el Jefe de Estado.

"No permitiremos que pretenda disolver Funciones del Estado y gobernar por Decreto. De suceder una iniciativa de cualquier índole de manera inmediata nos declararemos en levantamiento y en paro nacional en Ecuador”, dijo Iza. Además, anticipó movilizaciones para el 8 y 28 de marzo.

Acciones que debería emprender el Gobierno

El analista político Alfredo Espinoza calificó como positiva la decisión del Gobierno de no levantarse de la mesa del diálogo. “Pero el siguiente paso es honrar la palabra, cumplir los acuerdos, ejecutar los acuerdos, anunciar al país a través de estrategias comunicacionales propositivas qué es lo que se está haciendo”, sugirió. El manejo de la comunicación ha sido el talón de Aquiles del Ejecutivo, posiblemente hace obras y gestiona, pero no las sabe vender, señaló.

Si la Conaie no quiere dialogar, el Gobierno debe sentarse con la Feine o la Fenocin, no desechar el diálogo, pero viabilizar y ejecutar los acuerdos. “Sobre todo aquellos acuerdos que le permitan al Gobierno entregar mensajes claros a la ciudadanía de que tiene palabra y está honrando los compromisos que ha adquirido. Lo cual hasta el momento no se ha visto”, según Espinoza.

Criticó a Lasso y al exministro de Gobierno por “hipotecar la paz del país” al asumir acuerdos que posiblemente no están en condiciones de cumplir. Por lo que el actual ministro Henry Cucalón resulta una figura clave, sin que se vuelva a hipotecar la estabilidad del país, puntualizó.

Por su parte, el político y exalcalde de Quito, Paco Moncayo, recomendó al Ejecutivo “poner los pies en la tierra, tiene que estar conectado con la gente”. Opinó que las cifras de la macroeconomía no dan de comer a la gente. Lasso debe terminar su mandato, pero debe hacerse acreedor al respaldo de la gente, sostuvo Moncayo.

En otro punto, el exjefe de las Fuerzas Armadas dijo que es positivo que el Ejército reciba equipamientos básicos a pesar de la situación de pobreza del país. "El Ejército que yo comandé fue desarmado", lamentó. Lasso entregó 5 700 kits de chalecos, cascos y fusiles.

¿Qué busca la Conaie?

Entre las resoluciones que aprobó el Consejo Ampliado de la Conaie constan saludar los resultados positivos obtenidos por Pachakutik (PK) en las elecciones seccionales 2023. Según Iza, eso les convierte en la segunda fuerza política del país.

Además, la organización se ratificó en la demanda de los 10 puntos sostenidos durante el paro nacional de junio 2022, por lo que exigen su cumplimiento.

Sin embargo, para Moncayo existe una “conspiración permanente del correísmo”, respaldado por algunos sectores. “Me encanta ver un pueblo indígena vigoroso, participando en la política con igualdad de derechos. Pero no puede haber un dictador que, tomándose el nombre de los indígenas, quiera hacernos vivir en pánico, con amenazas. La violencia siempre es evitable”, dijo.

El correísmo está desesperado por volver a tomarse el poder con el fin de borrar el pasado judicial, eso es evidente, cuestionó. No se opone a que se aplique una revocatoria del mandato de Lasso porque es un mecanismo democrático, pero no a través de una conspiración.

Existe una agenda política de Iza para generar escenarios de desestabilización que minen de manera progresiva la permanencia de Lasso en Carondelet, evaluó Espinoza. Sospecha que hay una especie de acuerdo estratégico entre el correísmo y la Conaie para incrementar el rechazo hacia al Gobierno y crear la necesidad de una figura como el expresidente Rafael Correa, con miras a las elecciones presidenciales del 2025.

El analista dijo que la Conaie tiene una interpretación errada de los resultados de la consulta popular en las urnas y la posibilidad de un paro. Se equivoca si cree que en Quito puede generar una movilización similar o de mayor magnitud a la de junio de 2022 porque en la capital el voto fue para Jorge Yunda, no para Pachakutik y Guillermo Churuchumbi obtuvo votos en su mayoría de las periferias de Pichincha, no de Quito, explicó. No obstante, el alcalde electo de la capital es Pabel Muñoz, del correísmo.

