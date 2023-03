Guillermo Lasso recrimina a Alberto Fernández por recomendarle corregir expulsión de Gabriel Fuks

Guillermo Lasso recrimina a presidente de Argentina por recomendarle corregir expulsión de Fuks. Foto: Presidencia de Ecuador.

Karina Sotalín (I)

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, respondió este 21 de marzo del 2023 a una carta de su homólogo argentino, quien le recomendó remediar el “error” de expulsar al embajador Gabriel Fuks. Fue declarado persona no grata el 14 de marzo, tras la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte de la Embajada de Argentina, en Quito.

Lasso contestó al presidente Alberto Fernández por la misma vía que recibió de éste una misiva, a través de un tuit. Ambos países están sumidos en una crisis diplomática por el caso de Duarte.

“Agradezco su misiva. La buena fe en nuestras acciones y la confianza mutua son la base de las relaciones entre los Estados. Y, sin embargo, la salida de la señora Duarte de la Embajada de la República Argentina en Quito no ha escapado de la voluntad y capacidad de su gobierno”, expresó Lasso.

El Mandatario prosigue. “En efecto, usted me dijo el martes 14 que desde el sábado 11 sabía que ella había salido de su embajada hacia Venezuela, mientras sus autoridades dieron otras versiones”. Anteriormente, el canciller ecuatoriano indicó que había distorsiones en la información que entregaron su homólogo argentino y el mismo Fuks.

“Cuánto habría agradecido que usted me llamase tan pronto sucedió el incidente de la salida de su 'huésped'. No lo hizo, y usted sabrá las razones”, cuestionó el Presidente de Ecuador.

Lasso rechaza recomendación de Fernández

Fernández reaccionó esta mañana en su carta a una publicación que inició el Jefe de Estado ecuatoriano, la noche del 20 de marzo. Dijo que la reacción desmesurada de Lasso de expulsar a Fuks “es lo que verdaderamente lastima el buen vínculo” entre argentinos y ecuatorianos.

Le hizo una sugerencia para remediar la situación: “Solo con que reflexione sobre lo que ha hecho y corrija el error bastará”.

Para Lasso, entre Jefes de Estado no cabe la condescendencia que muestra Fernández al sugerir que la decisión de declarar persona non grata a Fuks pudo tomarse sin suficiente reflexión para recomendarle “corregir el error”.

Lasso fue firme: “No, la decisión del Estado ecuatoriano fue la correcta y obligada por todas las inconsistencias, falsedades y dudas de su ex embajador, que se mostró en todo instante como un operador político y no un digno representante del pueblo argentino”.

Ecuador discrepa con asilo para Duarte

El presidente de Ecuador dijo que generar un incidente por poner la ideología de sus funcionarios por delante de lo que ambos pueblos necesitan, es el verdadero error. “Y es que, en realidad, usted no debió autorizar la concesión del asilo político a una persona sentenciada por la justicia ecuatoriana”, refirió.

Enfatizó en que eso está prohibido en el artículo II de la Convención de Caracas, aun cuando le hayan querido dar “un carácter humanitario”.

Ecuador considera que entregar un salvoconducto a Duarte no es legal y que colaborar en el escape de una persona prófuga de la justicia abona a la impunidad. Según Fernández, la Justicia se ha puesto al servicio de quienes persiguen opositores tanto en Ecuador como en Argentina y otros países de la región. Lasso niega que se trate de una persecución política. Ese motivo justificó Duarte para salir de Ecuador y permanecer en Venezuela.

El mandatario argentino manifestó su deseo de que la institucionalidad ecuatoriana se preserve. “Esté seguro de que aquí lo lograremos, a pesar de aquella oposición ligada a la corrupción, que solo busca el poder sin respetar los principios y valores democráticos, incluso conspirando, hoy, desde su país”, respondió Lasso.

