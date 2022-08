Gobierno presentará propuesta final sobre fijación de precios hasta el 5 de agosto

El presidente de la Conaie dijo que hay preocupación porque no se está avanzando eficazmente en las mesas técnicas. Foto: Ministerio de Gobierno

Karina Sotalín

Finalizó el tercer encuentro de la mesa de control de precios y aún no se alcanzaron resoluciones este 2 de agosto del 2022. El Ejecutivo debe presentar su propuesta hasta el viernes 5. El movimiento indígena no está conforme con cómo avanza esta mesa y la de focalización.

La tercera sesión de la mesa finalizó con la firma del acta que recoge los puntos tratados. El Gobierno expuso su respuesta a la propuesta de las organizaciones sobre controlar el precio de 44 productos de primera necesidad.

En el acta se plasmó que el Gobierno presentará la propuesta por escrito hasta el viernes 5 de agosto de 2022, por la mañana, a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y esta a su vez la remitirá a las organizaciones indígenas. También se definió que la mesa de diálogo se reinstale el martes 9 de agosto, a las 08:30. Ese día se conocerá el resultado del análisis que harán las organizaciones a la propuesta del Gobierno.

Esta será elaborada sobre la base de los puntos abordados este 2 de agosto dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, al destacar que el intercambio de información en la mesa fue productivo por lo que, tras la entrega de la propuesta, la próxima semana se podría llegar a acuerdos.

Declaraciones de la dirigencia indígena #ENVIVO / Declaraciones de la dirigencia indígena tras reunión de la mesa de control de precios con el Gobierno.Reporta Karina Sotalín / EL COMERCIO Posted by El Comercio on Tuesday, August 2, 2022

El Ministro habló de tres aspectos. Sobre “información que para ellos (las organizaciones) es importante, que tenemos que ponerla en la propuesta final. Hay un aspecto de decisión de políticas públicas sobre la discusión entre precios de sustentación y referenciales. Y el tercer aspecto que tiene que ver con el control, se propuso la creación de un Observatorio Plurinacional, que parece ser una idea de política pública bastante buena”, detalló.

En la mesa también se habló del control externo de productos para evitar el contrabando, la generación de ferias inclusivas para fortalecer la disponibilidad alimentaria y la posibilidad de establecer tarifas sociales en servicios de telecomunicaciones para beneficiar a los sectores rurales, agregó el Ministerio de Gobierno.

Julio José Prado, ministro de Producción, dijo que existe el compromiso del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para hacer un seguimiento del aumento o la disminución de precios en los mercados. También se avanzará en buscar mecanismos para controlar precios que llegan a ser excesivos debido al contrabando y especulación. “Hemos avanzado sobre cuáles pueden ser los productos agrícolas donde podemos tener precios referenciales y por qué en el caso de los productos industriales es imposible tener precios fijos o referenciales”, sostuvo Prado.

La lista de precios referenciales se hará sobre productos agrícolas primarios y no sobre los industrializados porque podría generar un desabastecimiento en el mercado, según justificó.

#ENVIVO / Declaraciones de autoridades tras jornada de la mesa de control de precios entre el Gobierno y el movimiento indígena.Reporta Karina Sotalín / EL COMERCIO Posted by El Comercio on Tuesday, August 2, 2022

El titular de Producción adelantó que el Gobierno también presentará información sobre los acuerdos comerciales que se negocian, esto será tratado de igual forma la próxima semana. Aún no se define en qué mesa entrará el tema, que fue solicitado por las organizaciones.

Observatorio Plurinacional

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, mencionó que la creación de un Observatorio Plurinacional fue un planteamiento de los pueblos y nacionalidades.

"El Decreto (Ejecutivo) 452 dice que se va a controlar los precios, lo que necesitamos es una tabla de precios para que el Gobierno Nacional, la ciudadanía y todos controlemos. Que no exista especulación. Pero se han dado la vuelta en tres grupos. Dicen que a los industrializados no van a topar, no pues, hay que topar a todo", exigió Iza.

A criterio de Héctor Caillagua, dirigente de la Feine, la respuesta del Gobierno “no es muy favorable” por lo que tras analizar la propuesta final las organizaciones darán una “respuesta contundente”. Determinarán sobre qué productos industrializados es posible fijar los precios.

El presidente de la Conaie dijo que hay preocupación porque no se está avanzando en las mesas, dado que el 13 de agosto se cumplirán los primeros 30 días del diálogo. “Si vamos a ese ritmo, no vamos a concluir en los 90 días”, cuestionó Iza al criticar que en la única mesa que se firmó una resolución la respuesta es parcial, la de banca pública y privada. El 3 de agosto las organizaciones harán una evaluación integral de las mesas.