Este lunes, 18 de agosto de 2025, desde el Gobierno de Daniel Noboa se realizaron nuevos anuncios. Uno de estos fue sobre la estrategia para combatir la desnutrición crónica infantil.

Como cada semana, Carolina Jaramillo, vocera del Presidente, dio a conocer varios puntos, desde el Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito.

Anuncios del Gobierno de Daniel Noboa este 18 de agosto

Jaramillo informó que, en lo que va de 2025, el Gobierno ha invertido 442,6 millones de dólares en la Estrategia Nacional Ecuador crece sin Desnutrición Infantil. Según dijo, la mayor inversión en esta área en la historia del país.

La portavoz resaltó el compromiso para que cada niño crezca sano y con oportunidades para alcanzar su máximo potencial.

Según apuntó Jaramillo, la prevalencia del indicador de desnutrición infantil bajó del 20,1 % al 19,3 %. A diferencia del 25% mencionado días atrás por la vicepresidenta María José Pinto.

Informe sobre soberanía energética

Por otro lado, Carolina Jaramillo indicó que Ecuador avanza hacia la soberanía energética. Petroecuador duplicará la producción de gas natural en el campo Amistad.

En ese sentido, la vocera mencionó que se trata de una nueva plataforma tras un acuerdo con la empresa CNPC. Este 18 de agosto se llevará a cabo la suscripción de un contrato para el reacondicionamiento de pozos costa afuera con la Corporación Nacional de Petróleo de China.

Como parte del proceso en el campo, que actualmente produce 20 millones de pies cúbicos por día, se ejecutará un reacondicionamiento de cuatro pozos.

Ella refirió que se presentaron tres empresas. No obstante, la empresa china fue la mejor propuesta. El contrato se adjudicó por 78 millones de dólares.

El plazo para la duplicación

Carolina Jaramillo, además, refirió que los trabajos se realizarán de octubre de 2025 hasta mayo de 2026. En principio, son cuatro intervenciones pero hay la posibilidad de que sean más. Los trabajos implicarán la movilización de una plataforma que llegará desde China.

A la par, la vocera señaló que no puede adelantar que no habrá importación de gas, pero que sí se puede garantizar que habrá producción para entregar a las centrales que lo requieren.

Sobre la infraestructura para energía eléctrica

Sobre Coca Codo Sinclair y el riesgo por la erosión regresiva en el sitio, Jaramillo informó que se está trabajando un acuerdo con la empresa Power China, que se encargará del manejo y mantenimiento.

Actualmente, dijo Jaramillo, se realizan mesas técnicas para llegar a los mejores términos que beneficien a Ecuador.

A la par, la portavoz refirió que los embalses continúan en condiciones para asegurar que la energía está garantizada.

A su vez, Jaramillo refirió que la compra de energía a Colombia no tiene que ver con el estiaje, sino es un proceso que lleva años y se realiza por razones técnicas y económicas convenientes para Ecuador.

Sobre residencias médicas pagadas

Sobre el tema anunciado por el Gobierno días atrás, relacionado con el programa de residencias médicas pagadas, indicó que hay un sistema de compensación y asignaciones económicas según sus funciones.

Apuntó que hay una asignación de 1 412 dólares para los médicos y para las enfermeras se contempla una de 1 086.

A su vez, informó que próximamente se presentará la reforma presupuestaria para el sector de la salud de Ecuador. Recordó que el Gobierno ha venido trabajando con presupuestos prorrogados.

Pago a prestadores privados en la Salud

Sobre los pagos a prestadores privados por pacientes derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jaramillo sostuvo que en la institución se está realizando un trabajo de investigación y depuración. Eso ha generado incomodidades, aseguró. Según ella, el Gobierno está analizando a quienes realmente se les debe pagar.

A la par, habló sobre investigaciones en torno a supuestas fugas de recursos públicos a entidades de salud privada. Añadió que el problema más importante en esta área es la corrupción.

Balance de la marcha contra la Corte Constitucional y el financiamiento

A una semana de la marcha realizada por Daniel Noboa en protesta a fallos de la Corte Constitucional, Jaramillo dijo que los ministros se unieron con permiso con cargo a vacación. Pero, que no pueden responder por el financiamiento relacionado con la ciudadanía que se sumó.

Jaramillo aseguró que desconoce quién financió las vallas colocadas en Quito con los rostros de los magistrados de la Corte Constitucional. “No hay erogación de fondos públicos”.

Por otro lado, la vocera aseguró que, según los últimos datos con los que cuentan, la aceptación de Daniel Noboa está por sobre el 60 %.

Negociación para aranceles del 0% de productos que ingresen a Estados Unidos

Carolina Jaramillo también anunció que Ecuador está negociando con Estados Unidos para que un grupo de productos de exportación entren ingresen a ese país con 0% de arancel.

No adelantó el listado, pero sí que se trata de productos insignes de exportación de Ecuador. La novedad llegó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump decidió colocar un arancel de 15% a los productos ecuatorianos.

Añadió que tras la implementación del arancel, Estados Unidos propuso el listado de productos para llegar al 0 % y Ecuador está negociando para que más artículos se contemplen. Aún no se dio fecha para conocer el resultado de este proceso.

José Serrano sigue detenido

La portavoz, además, habló sobre la situación de José Serrano, uno de los personajes del correísmo. Ella indicó que conoce que continúa detenido, a la espera de la audiencia de migración, en Estados Unidos.

El exministro fue retenido en Miami, el estado de Florida, Estados Unidos, el pasado jueves, 7 de agosto de 2025.

Boletos aéreos no deben subir de precio

La vocera de Daniel Noboa, además, aseguró que no hay ninguna razón para que los boletos aéreos suban de precio.

“No pueden subir de precios los boletos aéreos en este país”, enfatizó. Mediante el Decreto Ejecutivo 83, el presidente de la República eliminó el subsidio del que se beneficiaban aerolíneas al combustible Jet A1.

Jaramillo aludió a que este año solo el 6 % accedió al beneficio y el resto no podría justificar el aumento.

En cambio, sobre los precios de las gasolinas, sostuvo que son de los más bajos de la región, a pesar del ajuste en el cálculo hecho días atrás.

Tratado de libre comercio con Panamá

La vocera también adelantó que trabajan en una “eventual” firma de un tratado de libre comercio con Panamá.

Ese país salió de la lista de Ecuador de paraísos fiscales y sustentó que fue por un análisis técnico. Con este paso, a su vez, las transacciones de servicio dejan de pagar una tasa del 37 % y pasa al 25 %.

