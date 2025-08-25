La portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, presentó este 25 de agosto de 2025 los resultados de la gira presidencial de Daniel Noboa por Brasil, Uruguay y Argentina. El primer mandatario se reunió con sus homólogos y trató temas de política, comercio y seguridad.

Comercio entre Ecuador y Brasil

El anuncio destacó la reapertura del mercado brasileño al banano ecuatoriano, inicialmente con el ingreso del banano deshidratado.

Jaramillo explicó que hasta finales de 2025 se prevé la exportación de banano fresco a Brasil. Esta decisión representa un paso clave para el fortalecimiento de la producción nacional.

“Esta decisión abre una importante oportunidad para los productores nacionales”, afirmó la portavoz. El acceso al mercado brasileño se proyecta como un impulso para el empleo y la competitividad del sector agrícola.

Conectividad y seguridad entre Ecuador y Brasil

Asimismo, señaló que a partir de 2026 se reanudarán los vuelos directos entre Quito y Sao Paulo. “Lo que impulsará el flujo de empresarios, turistas y fortalecerá los vínculos culturales entre ambos países”, dijo.

Asimismo señaló que hay cooperación en seguridad. Los mandatarios Daniel Noboa y Luiz Inácio Lula da Silva anunciaron la próxima apertura de agregadurías policiales yen Quito y Brasilia, como parte de un esfuerzo conjunto para combatir el crimen organizado transnacional. Además, se abordaron problemáticas compartidas como narcotráfico, criminalidad digital, minería ilegal y trata de personas.

Visita de Daniel Noboa a Uruguay

Durante la visita de Daniel Noboa a Uruguay se logró el memorando de entendimiento entre los ministerios del Interior de ambos países, enfocado en la luchas contra la delincuencia organiza trasnacional incluyendo el narcotráfico, minería ilegal, tráfico ilícito de migrantes y demás delitos conexos que afectan la seguridad pública.

Asimismo se suscribió una carta de intención entre los ministerio de Defensa de Ecuador y Uruguay orientada a fortalecer el trabajo conjunto de y cooperación en esta materia.

