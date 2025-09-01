Carolina Jaramillo, portavoz de Daniel Noboa, este lunes, 1 de septiembre de 2025, informó que Ecuador y Corea del Sur suscribirán un acuerdo de cooperación y, a través de este, productos del país ingresarán a esa nació con 0% de aranceles.

Productos de Ecuador ingresarán sin aranceles a Corea del Sur

En ese grupo estarán el 98,8% de la oferta exportable de Ecuador para ese país. Café, chocolate, banano, snacks, pesca, lácteos y confites entrarán sin aranceles o con preferencias, dijo Jaramillo.

Se sumarán otros productos, como cárnicos, papas congelados, piña, arándonos, entre otros. El crecimiento que se espera es del 27% en las exportaciones no petroleras a Corea del Sur.

Según agregó Jaramillo, se han protegido sectores sensibles como textiles y metalmecánica de Ecuador.

Resultados de la gira de Daniel Noboa

A la par, Carolina Jaramillo indicó que en las próximas semanas llegará una misión desde Japón. La meta, después de una década de gestiones, es la inspección de los procesos fitosanitarios en el país, para poner bases para determinar un eventual acuerdo comercial.

Ella aseguró que Ecuador llevó a ese país, durante la visita oficial de Daniel Noboa, el mayor foro de promoción de inversiones que el país ha realizado, con más de 150 empresarios.

Del mismo modo, aseguró, que también se logró abrir camino para impulsar la inversión. Además, destacó la donación de más de 1 000 000 de dólares por parte de una empresa japonesa para promover el empleo para jóvenes ecuatoriano.

También una inversión de la misma empresa por 5 000 000 de dólares en infraestructura y tecnología productiva con énfasis en la generación de plazas laborales, sobre todo, para mujeres.

Generación de recursos desde Petroecuador

Por otro lado, Jaramillo apuntó que Petroecuador generará recursos para el país por más de 700 millones de dólares.

Esa suma está relacionada con los procesos de licitación en los que se concretó la exportación 8,6 millones de barriles de crudo Oriente y 4,3 millones de crudo Napo.

En el primer caso, en cada concurso de los tres licitados se exportará un volumen de 2 880 000 barriles a través de ocho cargamentos.

La portavoz añadió que más de 30 empresas fueron invitadas y 14 de estas presentaron propuestas para los concursos.

Sobre los procesos de crudo Napo, los procesos contemplan la exportación de 1 440 000 barriles por medio de cuatro cargamentos.

Visita de Marco Rubio y la agenda en Ecuador

La vocera también se refirió a la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Ecuador.

Ella mencionó que el Gobierno convocó una reunión preparatoria con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, este 2 de septiembre, en la Cancillería, en Quito. La premisa del encuentro es revisar los principales aspectos sobre seguridad del Estado.

La agenda de Marco Rubio empezará el jueves, a las 09:00, en el Presidencia de Ecuador, con una reunión con Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. A las 10:00, se dará una rueda de prensa.

Posible llegada de personas refugiadas desde Estados Unidos a Ecuador

Además, sobre el anuncio de la Canciller, sobre que Ecuador podría recibir personas desde Estados Unidos en calidad de refugiados, Jaramillo dijo que aún se trata de un proceso de conversaciones.

Hay un diálogo fluido y permanente con Estados Unidos, dijo. Pero, aún no es una decisión tomada.

A la par, aún no indicó resultados sobre la negociación que se encuentra en proceso sobre los aranceles que impuso el gobierno de ese país a Ecuador.

Asesinatos de menores de edad en Ecuador

Sobre el incremento de muertes violentes de menores de edad en Ecuador, Carolina Jaramillo apuntó a una estrategia en marcha por parte del Bloque de Seguridad para controlar los hechos.

En esa línea, dijo, ya hay algunos resultados que se irán comunicando, como que 11 objetivos de alto valor de los 18 contemplados que “han sido dados de baja”.

Plan para la seguridad en el regreso a clases

La portavoz aseguró que el Gobierno cuenta con el Plan nacional nos cuidamos en marcha para el retorno seguro a clases y que, incluso, se ha logrado la reinserción escolar.

La propuesta tiene ejes territoriales, estructurales, operativos y pedagógicas, afirmó la vocera del Palacio de Carondelet.

También corroboró que se ha registrado una migración de estudiantes del sistema privado al público.

