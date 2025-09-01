La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, informó sobre la llega a Ecuador del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la agenda que tratarán.

Seguridad y migración están entre los ejes centrales a tratar entre las autoridades de los dos países, como parte, además, de los acuerdos para combatir a los grupos de delincuencia transnacional.

Más noticias

Maco Rubio, funcionario de Estados Unidos, tendrá una agenda en Ecuador

La Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad, en una entrevista en Ecuavisa, este lunes, 1 de septiembre, mencionó que el Secretario de Estado llegará a Ecuador la noche del miércoles, 3 de septiembre.

La funcionaria de Ecuador, además, refirió que abordarán una agenda sobre comercio y cooperación.

Más sobre el tema: Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., habló con Daniel Noboa

La funcionaria ecuatoriana también adelantó que Ecuador podría recibir personas desde Estados Unidos en calidad de refugiados. Esto como parte de un acuerdo de cooperación.

Lea también: La Cancillería coordina con otros países la evacuación de ecuatorianos de Israel

También refirió que serán ciudadanos de nacionalidades definidas, a través de un proceso de selección y que no tengan antecedentes delictivos.

“Cuando hablamos de programas de cooperación, tenemos que ver qué desea un país y qué desea de otro país. Nosotros podemos solicitar algunas cosas, como contraparte hay otras”. Este fue el argumento de la Canciller.

Temas sobre inteligencia en Ecuador

Entre los temas también está la intención de Ecuador de impulsar y mejorar su Centro Nacional de Inteligencia y su Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

La intención es combatir el lavado de activos y la meta será lograr la capacitación de personal de Estados Unidos a equipos de Ecuador.

Sobre José Serrano y la extradición

La funcionaria, a su vez, mencionó que la Cancillería no tramita su extradición a Ecuador del exministro, José Serrano, quien se encuentra detenido en Estados Unidos.

El exfuncionario del gobierno de Rafael Correa es uno de los señalados en el caso del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Un encuentro entre Estados Unidos y Ecuador

De acuerdo con información oficial de Estados Unidas, dada días atrás, el viaje de Marco Rubio refleja el compromiso de ese país de proteger sus fronteras, neutralizar amenazas narcoterroristas y garantizar condiciones de competencia justas para las empresas estadounidenses.

.@StateDeptSPOX: .@SecRubio viajará a México y Ecuador para impulsar prioridades clave como el desmantelamiento de los carteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal y promover la prosperidad económica. La acción sostenida en estos temas es crucial… https://t.co/8QAkKSYoin — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) August 28, 2025

¿Quién es Marco Rubio?

Marco Rubio es un político estadounidense del Partido Republicano, secretario de Estado de los Estados Unidos. Nació en Miami en 1971 y es hijo de inmigrantes cubanos.

Antes de ser designado secretario de Estado, el hombre fue senador por el estado de Florida, donde adquirió relevancia en temas de política exterior.

A lo largo de su carrera se ha caracterizado por su postura firme frente a los desafíos de América Latina, en particular en asuntos vinculados a seguridad, migración y narcotráfico. Su nombramiento como secretario de Estado lo convirtió en una figura clave en la política exterior de Washington hacia la región.

Te recomendamos: