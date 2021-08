Gobernador de Guayas: ‘hemos pedido a la Policía Nacional que proceda a la reapertura de vías’

Jorge González (I)

Los cierres de vías y paralizaciones en varios puntos de la provincia del Guayas, continúo hasta pasadas las 12:00 de este 11 de agosto del 2021. Los bloqueos de las arterias viales empezaron en esos sectores desde las 06:00.

De acuerdo con datos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, permanecían cerrados la vía a Yaguachi, a la altura del recinto El Deseo; Puerto Inca, a la altura del puente Cañar; la T de Daule; la vía a Santas Lucía, a la altura del recinto El Porvenir.

También en el recinto Tres Postes, en Jujan; en el redondel de Nobol; en el recinto Petrillo, en Guayas; en el acceso a El Triunfo; en Balao, en el sector La Roldós; en el redondel de Samborondón; en la vía a Valencia; y, en San Juan de Pueblo Viejo.

Agricultores arroceros y bananeros, también maestros, son los protagonistas de los cierres. Entre otros reclamos, constan el rechazo al incremento en los precios de los combustibles y la inconformidad por los precios de sustentación de la gramínea y del banano.

El gobernador de Guayas afirmó que con los arroceros se han abiertos diálogos en mesas técnicas para buscar alternativas. Foto: Gobernación del Guayas

En Guayas, su gobernador, Vicente Taiano, hizo un sobrevuelo para constatar la situación. Dijo que ha pedido a la Policía Nacional que proceda a reabrir las vías. “Este no es el camino, el Gobierno Nacional sigue abierto al diálogo, pero esta no es la forma”.

Añadió que la posición de la administración de Guillermo Lasso es encontrar caminos para superar los problemas. “Estamos conscientes que los reclamos, en determinados casos, son justos y necesarios, pero no podemos permitir que se viole la Ley y tendremos, en su momento, que aplicar la Ley”.

En la vía a Samborondón, pasadas las 12:00, se registró enfrentamientos entre los manifestantes con elementos policiales. Se reportó que los uniformados debieron usar bombas lacrimógenas para dispersar a los protestantes.

Uno de los arroceros criticó que desde el Gobierno no se escuche el clamor: “queremos un precio de sustentación de USD 35, no como el Gobierno ha fijado, que es menor a USD 32, ese valor no cubre ni la inversión en producción”, lamentó.

Taiano, de su parte, afirmó que con los arroceros se han abiertos diálogos en mesas técnicas para buscar alternativas no solo con arroceros, sino también con bananeros y cañicultores. “No puede haber reactivación con este tipo de paralizaciones, esto lo único que hace es atrasar mucho más al país”.