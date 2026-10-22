Gabriela Rivadeneira convoca a movilizaciones para exigir la liberación de Luisa González

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, convocó este jueves 22 de octubre de 2026 a la militancia y a organizaciones sociales y políticas a movilizarse para exigir la liberación de Luisa González, excandidata presidencial detenida en Manabí. Según reportes publicados este jueves, González fue aprehendida en Canuto, en el cantón Chone.

En una rueda de prensa, Rivadeneira dijo que, cuando se pronunció, desconocían dónde estaba González. Señaló que los abogados de la excandidata y la organización política habían denunciado la situación y que luego recibieron información de que sería trasladada a Quito.

La convocatoria por la liberación de Luisa González se anunciará en las próximas horas

Rivadeneira indicó que la Revolución Ciudadana comunicará los detalles de las movilizaciones en las próximas horas. La convocatoria, según explicó, busca que participen tanto los militantes del movimiento como ciudadanos y organizaciones sociales y políticas.

La presidenta del movimiento también defendió el derecho a la protesta y sostuvo que la movilización será una respuesta de su organización a la detención de González. No precisó en la rueda de prensa cuándo ni dónde se realizarían las acciones anunciadas.

Gabriela Rivadeneira cuestionó al Gobierno de Daniel Noboa

Durante su intervención, Rivadeneira vinculó la detención con su crítica al Gobierno de Daniel Noboa, al que calificó de dictadura. Afirmó que las restricciones a la participación política y a la movilización ciudadana reflejan, a su criterio, un deterioro democrático.

También mencionó las consecuencias judiciales que, según dijo, enfrentan dirigentes vinculados al último paro nacional.

Aseguró que más de 300 personas habrían sido judicializadas y aludió a cuentas bloqueadas, procesos judiciales y casos en los que, según su denuncia, no se habría garantizado el acceso a una defensa adecuada. No presentó en la rueda de prensa detalles adicionales sobre esos casos.

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