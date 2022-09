Fernando del Rincón: 'Presidente Lasso deje de estar pidiendo ayuda en todos lados'

Fernando del Rincón criticó al presidente Lasso y al ministro del Interior Patricio Carrillo. Foto: Captura

Redacción Elcomercio.com

El presentador de la cadena televisiva CNN, Fernando del Rincón, criticó la gestión de Guillermo Lasso como Presidente así como la actuación del ministro del Interior, Patricio Carrillo, en el caso de María Belén Bernal.

Durante su programa 'Conclusiones' la noche del miércoles 21 de septiembre del 2022 el periodista dialogó con Lidia Rueda, presidenta de Asfadec, por el femicidio de María Belén Bernal. En horas previas habían hablado sobre el problema de la desaparición en Ecuador.

Rueda criticó el hecho de que la desaparición de María Belén se haya producido en la Escuela Superior de Policía y señaló que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, debería renunciar.

"Deje de pedir ayuda por todos lados para combatir el narco y la violencia de género. Si necesita tanta ayuda, entonces no le hubiera entrado como Presidente". Así fue como el periodista de CNN, Fernando del Rincón, arremetió contra Guillermo Lasso por el caso d #MariaBelenBernal pic.twitter.com/JlhthDm0oh — Rafael Antonio (@rapha_anton) September 23, 2022

Luego intervino del Rincón con su habitual tono enérgico para criticar a Carrillo y a Lasso.

"Hoy sale (Patricio Carrillo) a pedir todas estas disculpas que no sirven para nada. De verdad a mí me insulta esta postura mediática de pedir disculpas y pedir perdón. No sirve de nada. María Belén está muerta, fue asesinada y fue dentro de instalaciones policiales. Punto y se acabó. Qué más incapacidad se puede demostrar. Patricio Carrillo cumpla su palabra; por respeto a la memoria de María Belén, renuncie", se explayó.

Posterior arremetió contra el Primer Mandatario: "Y presidente Lasso deje de estar pidiendo ayuda en todos lados. Es su Gobierno. Ayuda para el narco, ayuda para la lucha en contra de la violencia de género. Si necesita tanta ayuda pues entonces no le hubiera entrado como Presidente. Porque a mí me dice que necesita ayuda y no puede solo contra el narco. Ahora va a las Naciones Unidas en la Asamblea General a pedir ayuda para la lucha contra la violencia de género. Oiga no se trata de que lo ayuden, se trata de que usted solucione, para eso lo eligieron como Presidente. Es que es vergonzoso", concluyó el periodista antes de mandar el programa a su primer corte.