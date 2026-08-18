Fenocin acudirá a la Corte IDH por orden de prisión contra Guido Perugachi

La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) anunció este martes que acudirá a instancias internacionales para denunciar la orden de prisión preventiva contra su presidente, Guido Perugachi, quien es procesado por su presunta participación en la paralización de servicios públicos durante las protestas sociales de 2025.

Fenocin rechaza la orden de prisión contra Guido Perugachi y anuncia que irá a la Corte IDH

En un comunicado difundido por la organización, la Fenocin rechazó la medida judicial y anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para solicitar la protección de los derechos de su dirigente.

Sobre Perugachi existe, desde el pasado viernes, una orden de localización y captura. La Fenocin sostiene que el proceso constituye una supuesta “persecución política” relacionada con la participación del dirigente en las movilizaciones de septiembre y octubre de 2025 contra el Gobierno de Daniel Noboa.

Abogado de Perugachi apeló la prisión preventiva

El abogado de Perugachi, Luis Ávila, señaló en una radio local que, a su criterio, no existen elementos que justifiquen la prisión preventiva. Además, confirmó que la defensa presentó una apelación ante la justicia.

La decisión fue adoptada por la jueza Mery Raquel Maza Puma, de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. La Fenocin cuestionó la actuación judicial y afirmó que no se habría respetado el protocolo de “diálogo intercultural” previsto para procesos que involucran a integrantes de pueblos y nacionalidades indígenas.

Perugachi pertenece a la comunidad Perafán, en el municipio andino de Cotacachi, y a la nacionalidad kichwa. Por ello, la magistrada dispuso que, en caso de ser recluido, permanezca en la prisión más cercana a su comunidad.

Fenocin anuncia posibles movilizaciones

La organización se declaró en “asambleas permanentes” en sus regionales y provincias para analizar posibles acciones y movilizaciones como respuesta a la decisión judicial.

La medida también fue rechazada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que denunció una supuesta “criminalización” de dirigentes sociales.

Perugachi es investigado por su presunta participación en la paralización de servicios públicos durante las protestas de 2025, movilizaciones que tuvieron como uno de sus principales escenarios a la provincia de Imbabura y que fueron convocadas después de la eliminación del subsidio al diésel.

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