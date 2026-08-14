Jueza ordena localizar y capturar a Guido Perugachi por las protestas en Imbabura

La Justicia ordenó la localización y captura del presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias del Ecuador (Fenocin), Guido Perugachi Guandinango. La medida se relaciona con las protestas desarrolladas en Imbabura durante octubre de 2025.

La jueza Mery Maza Puma, de la Unidad Judicial Penal de Imbabura, dictó prisión preventiva contra el dirigente indígena durante una audiencia de formulación de cargos realizada la mañana de este viernes 14 de agosto de 2026.

Perugachi es investigado por el supuesto delito de paralización de un servicio público. Su abogado, Henrry Ospitia, apeló la decisión al finalizar la diligencia. Un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura deberá resolver ese recurso.

Fiscalía señaló a Perugachi por una supuesta instigación

El fiscal Washington Burbano solicitó la prisión preventiva y responsabilizó al dirigente de supuestamente instigar a otras personas a paralizar servicios públicos durante las manifestaciones que se extendieron por un mes en Imbabura.

Las protestas se desarrollaron en rechazo a la eliminación de subsidios a combustibles. Según lo expuesto durante la audiencia, Perugachi habría promovido acciones para obstaculizar la prestación normal de servicios.

La jueza sostuvo que los elementos presentados por la Fiscalía incluyen informes y pericias que identificarían al dirigente mientras llamaba a los manifestantes a entorpecer esos servicios. También mencionó presiones para cerrar locales comerciales mediante amenazas, una conducta que, según explicó, afectó el derecho al trabajo.

Jueza señaló afectaciones a servicios y pérdidas en peajes

Durante la lectura de su resolución, Maza indicó que las manifestaciones no solo afectaron la movilidad, sino también el acceso a la educación, la salud y servicios públicos como el agua potable.

La magistrada citó información oficial del Ministerio de Infraestructura y Tecnología que cuantificó en 3 156 661 dólares las pérdidas por peajes que no fueron recaudados. Este dato, señaló, evidenciaría una paralización de los servicios de transporte.

Maza también consideró que Perugachi mantenía un rol jerárquico en la provincia y que, por su posición como dirigente comunitario, tendría capacidad de mando e influencia sobre otros participantes. Argumentó que la prisión preventiva resultaba necesaria ante la posibilidad de que pudiera ejercer presión o intimidar a personas y servidores durante la investigación.

Detención deberá respetar su identidad cultural

Perugachi pertenece al pueblo kichwa de la comunidad Perafán, en Cotacachi. Por esta razón, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) deberá aplicar estándares relacionados con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos si se ejecuta su detención.

La resolución establece que deberá permanecer en el centro penitenciario más cercano a su comunidad y conservar sus vínculos familiares y comunitarios. También podrá utilizar su vestimenta tradicional y mantener intacta su cabellera.

Orden de detención contra Guido Perugachi; preguntas frecuentes

¿Por qué ordenaron prisión preventiva contra Guido Perugachi? La jueza Mery Maza Puma dictó prisión preventiva contra Guido Perugachi durante una audiencia de formulación de cargos realizada este viernes 14 de agosto de 2026.

El presidente de la Fenocin es investigado por el presunto delito de paralización de un servicio público, relacionado con las protestas de octubre de 2025 en Imbabura. ¿Qué acusa la Fiscalía a Guido Perugachi? El fiscal Washington Burbano sostuvo que Perugachi habría instigado a otras personas a paralizar servicios públicos durante las manifestaciones.

La acusación señala que habría promovido acciones destinadas a obstaculizar servicios y que también existirían elementos relacionados con presiones para cerrar locales comerciales. ¿Qué afectaciones mencionó la jueza durante la audiencia? La jueza señaló afectaciones a la movilidad, educación, salud y servicios públicos como el agua potable.

También citó información oficial que cuantificó en 3 156 661 dólares las pérdidas por peajes que no fueron recaudados durante las protestas. ¿Qué hará la defensa de Guido Perugachi? Su abogado, Henrry Ospitia, apeló la decisión de prisión preventiva después de la audiencia.

Un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura deberá resolver si mantiene o modifica la medida cautelar. ¿Qué condiciones deberán respetarse si Guido Perugachi es detenido? La resolución establece que, por pertenecer al pueblo kichwa de la comunidad Perafán, deberán respetarse aspectos relacionados con su identidad cultural.

Deberá permanecer en un centro penitenciario cercano a su comunidad, conservar vínculos familiares y comunitarios, utilizar su vestimenta tradicional y mantener intacta su cabellera.

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