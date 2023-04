Exsecretario Diego Ordóñez asegura que existe un plan de seguridad

El exsecretario de Seguridad Diego Ordóñez habló de un plan de seguridad y rechaza las voces críticas a su gestión. Foto: Flickr Presidencia Ecuador

El exsecretario de Seguridad Pública y del Estado Diego Ordóñez dijo este lunes 17 de abril de 2023 que en el Gobierno hay un plan de seguridad que "está funcionando". Aseguró que su salida de la dependencia del Estado fue acordada con el presidente Guillermo Lasso.

Ordóñez presentó su renuncia el 12 de abril. "Es un tema que, por el nivel de la relación que tengo con el Presidente, fue acordado entre él y yo. Nos parecía que era un momento oportuno para que me retire", manifestó en Ecuavisa. Hasta este 17 de abril no existe un nuevo titular para la Secretaría.

Las críticas hacia Ordóñez coinciden en que durante su gestión no hubo un plan integral de seguridad. Sin embargo, el exfuncionario indicó que "está funcionando, hay un plan que arranca de un análisis conjunto entre Policía y Fuerzas Armadas, que se expresó en la estrategia integral para la seguridad y la paz".

Según Ordóñez, también se hizo una revisión de las capacidades operativas en cuanto a equipamiento, "lo que se tiene y lo que se quisiera tener". A partir de ahí, se estableció un plan estratégico que deriva en planes operativos.

El exfuncionario destacó que con esos planes operativos se ha logrado capturar droga, desarticular bandas criminales, detener cabecillas, impedir el acceso de droga mediante contención en la frontera norte. "Todo eso responde a planes operativos. No es improvisado. No son acciones que no tienen un enfoque estratégico, global", expresó.

Adquisiciones de equipamiento

Respecto a la entre Ecuador e Israel para la adquisición de equipamiento, Ordóñez insistió en que se ha trabajado en siete mesas para primero establecer lo que se requiere y sus características, el tiempo de entregas y el cumplimiento de los procesos. La negociación se mantiene, señaló.

El exsecretario dijo que lo que se necesita es un sistema de seguridad, no individuos, pero que "ese enfoque de sistema es lo que tiene y seguirá teniendo el Gobierno".

El exfuncionario rechazó las críticas en cuanto al tiempo para que se concrete un financiamiento de Estados Unidos. "No son cuestiones que se pueden lograr de la noche a la mañana. Son procesos que tienen que agotar muchas etapas. Lamentablemente, parecería que, por la urgencia, lo que se quiere son acciones más populistas y menos estructuradas", apuntó.

Por otro lado, reconoció que se debe tener el control del sistema carcelario, pero considera que no se lo puede lograr en corto tiempo porque implica proceso de orden logístico, que está en avance.

“Yo no diría que los servicios de Inteligencia le sirven al correísmo, hay un grupo de exfuncionarios que supongo que todavía están operando en ese propósito”, opinó al mencionar que el sistema de inteligencia ecuatoriano tiene “debilidades”.

En ese sentido, agregó que se debe trabajar en fortalecer las capacidades para tener más tecnología, que permita contar con información. Esta es “crucial” para definir estrategias de seguridad.

A su vez, el ahora exsecretario de Seguridad cuestionó a quienes “opinan respecto al tema, sin conocer a profundidad cuál es la información sobre la que se definen esas estrategias”. Aseguró que tanto la Inteligencia policial como militar trabajan bajo la articulación del Centro de Inteligencia Estratégica.

