Expertos analizan la viabilidad de focalizar subsidios a combustibles a determinados sectores

Expertos hablan sobre la viabilidad de focalizar subsidios a los combustibles, cuya mesa está en pausa hasta que el Gobierno proporcione información para conformar una comisión especializada. Foto: Ministerio de Transporte

Karina Sotalín

El Gobierno tiene hasta el 7 de agosto próximo para preparar la documentación necesaria que facilite el diálogo y sustente el trabajo de la comisión técnica que identificará a los beneficiarios de la focalización del subsidio a los combustibles. Expertos consultados por este Diario evalúan el proceso en esta mesa.

Tras la cuarta jornada de discusión entre el Gobierno y las organizaciones del movimiento indígena, el 29 de julio se comprometieron a conformar una comisión técnica especializada. Esta se encargará de definir criterios de identificación de los beneficiarios y de los mecanismos para implementar la focalización. Para ello requiere de la información que proporcione el Gobierno.

El economista Vicente Albornoz explicó que focalizar, en su forma conceptual, consiste en dar el subsidio a unos pocos y quitarle el beneficio a los demás. Entonces, “focalizar el subsidio a los combustibles significaría quitar el subsidio a todos los ecuatorianos, excepto a unos pocos que seguirán recibiendo”, precisó.

Aplicar ese concepto representaría quitar el subsidio al 99% de los ecuatorianos para que el 1% tenga el subsidio, ejemplificó al argumentar que “es totalmente inviable” porque “ese es el mayor problema de focalizar, implica quitar el subsidio a muchos, menos a unos afortunados y eso en el ambiente político actual es inviable. El ciudadano de la calle no va a querer que a él le quiten el subsidio”, refirió Albornoz.

Focalización, subsidio adicional

En el acta del 29, las partes también ratificaron el alcance del Decreto Ejecutivo 467. Ese documento entró en vigencia desde el 1 de julio. Fijó en USD 2,40 el galón de las gasolinas extra y ecopaís, y en USD 1,75 el galón del diésel. “Es un subsidio generalizado y no se pretende que baje más”, indicó Darío Herrera, ministro de Transporte, en radio Única.

Por lo tanto, lo que se está planteando en la mesa de diálogo no es focalizar sino aumentar el subsidio, si no hay focalización no hay ahorro porque alguien tiene que pagar más para que haya ahorro para el Gobierno, según el economista. Y es que otro punto de coincidencia en la mesa de diálogo es que “los ahorros generados por la eficiencia de la focalización y el control del contrabando, deben enfocarse en programas sociales específicos con énfasis en la ruralidad”, informó el Ministerio de Gobierno el 15 de julio. En este contexto, al Gobierno “no le queda otra (opción) que gastar más”, dijo Albornoz.

Por otro lado, para el analista político Oswaldo Moreno la focalización es pertinente. “No hay economía desarrollada que no haya fortalecido sus industrias, con sus ciudadanos, con sus determinados subsidios. Lo que hay que hacer es justamente focalizar”, señaló.

“Es una agenda bastante postergada, el hablar de una focalización, y tenemos que viabilizarla”, refirió al lamentar que esta discusión se da tras una paralización de 18 días, que causó perjuicios en la economía del país. “Ya que la discusión ha empezado, es momento de ponerle punto final y que esto quede establecido para que no siga en la agenda”, agregó.

Advirtió que el Gobierno necesita “un gran ejecutor”, un “ministro eficiente” que materialice lo que se decida para focalizar los subsidios. Por otro lado, y contrario a Leonidas Iza, Moreno cree que es oportuno ejecutar un plan piloto. “Es difícil aplicar un plan permanente en algo que nunca se ha hecho. Indudablemente debe existir un plan piloto”, concluyó. Hasta esta tarde no hay fecha tentativa para la reinstalación de la mesa.