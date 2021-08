Exministro Gabriel Martínez y policías comparecieron por juicio político al Defensor del Pueblo

Roger Vélez (I)

El exministro de Gobierno, Gabriel Martínez, el director del ECU 911, Juan Zapata, y tres policías, comparecieron a la Comisión de Fiscalización, en el trámite de los pedidos de juicio político que enfrenta el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, este lunes 30 de agosto de 2021.

Los asambleístas interpelantes Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y Yeseña Guamaní (ID) centraron su interrogatorio en relación a los USD 47 mil que la Policía reportó haber encontrado en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconí, donde se produjo un incidente que terminó en una posterior detención de Carrrión por supuesto abuso sexual, el 16 de mayo pasado.

“Hay 47 mil que se encontraron en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconí, que hasta el momento nadie ha reclamado. ¿Cuál es el origen lícito que tienen esos USD 47 mil y cuál es su destino final?”, increpó la asambleísta Guamaní.

Martínez aseguró haber solicitado información sobre el operativo a la Policía, pero que no le llegó hasta que el 24 de mayo pasado dejó el cargo. “No podemos proveer una información que no tenemos (…). El mismo día de los hechos solicitamos que se nos entregue esa información, hasta el 24 de mayo, fecha en la que yo terminé mis funciones como Ministro de Gobierno, no habíamos recibido respuesta a ese oficio”, insistió.

#Asamblea | Gabriel Martínez, exministro de Gobierno, comparece a la Comisión de Fiscalización y responde sobre los hechos que llevaron a la detención del defensor del Pueblo, Freddy Carrión. "No podemos proveer información que no tenemos", señala.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/6IVi8k5kBu — El Comercio (@elcomerciocom) August 30, 2021

Además, el exministro de Gobierno negó haber tenido una relación de amistad con Falconí o haber viajado juntos a Dubái, de quien dijo haber recibido una llamada de auxilio el día que ocurrieron los hechos. Aseguró que dispuso a la Policía que actúe apegada a la Ley.

A su turno, el director del ECU 911, Juan Zapata, sugirió a los comisionados que se remitan al parte policial, pues sostuvo que la actuación de este organismo se basó en una llamada de auxilio de una vecina del inmueble en donde Carrión y Falconí protagonizaron un altercado. El funcionario indicó que, en principio, la alerta no aludía a que eran funcionarios públicos.

Zapata consideró que se habría incumplido el toque de queda, que era parte del Decreto de Excepción por la pandemia, el día de estos acontecimientos.



El comandante de Policía de Pichincha, Alain Luna, aseguró que Martínez vía telefónica intentó detener el procedimiento de los agentes con el argumento de que los involucrados en el altercado habrían acordado no presentar la denuncia.

“Lo que manifestaba él es que no iban a presentar denuncia y que como no iban a presentar denuncia, no era necesario el traslado a la unidad de flagrancia. Entiendo el doctor, por no ser un especialista en derecho, desconoce el procedimiento a seguir”, indicó.

A la Comisión también comparecieron los policías Darwin Naranjo y Jhonny Lema, quienes eran parte de la escolta de Carrión.

“Por parte del despacho de la Defensoría del Pueblo, no tuvimos una agenda oficial. Y al ser un fin de semana nos habilitan sólo un vehículo institucional, en este caso para el traslado del señor Defensor del Pueblo”, dijo Darwin Naranjo.

Lema señaló que, a su criterio, no se incumplió el toque de queda y que antes de ingresar a un centro de salud, llevaron a Carrión al domicilio de un familiar. “No se le notaba que estaba grave. En ningún momento me informaron que estaba detenido Carrión. No llevamos nada en el vehículo”, remarcó.

El exministro Falconí envió un oficio en el cual señala que nunca ha respondido a ningún tipo de motivación política o podría haber conspiración contra Carrión.