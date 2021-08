Comisión de Fiscalización unificó pedidos de juicio político contra Freddy Carrión y arrancó el trámite

Roger Vélez (I)

La Comisión de Fiscalización decidió unificar los pedidos de juicio político que fueron presentados por separado por los asambleístas Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y Yeseña Guamaní, de la Izquierda Democrática (ID), en contra del defensor del Pueblo, Freddy Carrión.

La resolución se tomó por unanimidad este martes 10 de agosto del 2021 y Carrión será notificado para que ejerza su defensa en la cárcel 4 de Quito, en donde permanece detenido desde el 16 de mayo pasado por supuesto abuso sexual.

Guamaní consideró que Carrión “ha incumplido la Ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, y también la Constitución, que dice claramente que el Defensor del Pueblo debe tutelar y proteger los derechos de los ecuatorianos”.

“Yo no me he referido a una presunta violación en contra de una mujer, eso le corresponde a la Función Judicial. Acá en la Asamblea Nacional lo que estamos haciendo es un proceso de fiscalización y control político, y lo que yo me he referido es que hay un incumplimiento de funciones; el Defensor del Pueblo ha incumplido sus funciones porque existe una acción a una mujer y eso es incumplimiento de funciones”, agregó.

En cambio, el legislador Vanegas consideró en su solicitud que Carrión ha incurrido en una falta de probidad al haber incumplido con las medidas decretadas por el Gobierno por la pandemia, al asistir el 15 de mayo pasado a una reunión social en horas de la noche y protagonizar un incidente violento.

Además, busca que Carrión sea censurado por haber solicitado vacaciones desde el 16 de mayo al 17 de junio de 2021, pese a que se encuentra privado de su libertad, y firmar acciones de personal para designar a sus reemplazos.

La Comisión de Fiscalización prepara un cronograma de comparecencias para este proceso, que tomará al menos 20 días.

Antes de esta decisión, hubo pedidos de asambleístas del correísmo como Pascacio Córdova para que se reactive un proceso de juicio político impulsado por esta bancada en contra del exministro de Finanzas, Richard Martínez. Sin embargo, el titular de la mesa, Fernando Villavicencio (Ind.), indicó que el expediente no ha sido remitido por la Presidencia de la Asamblea.

Por otro lado, la socialcristiana Soledad Diab recibió la solidaridad de sus colegas frente a lo que catalogó como un ataque de un asesor del asambleísta Bruno Segovia (exPachakutik) por sus actuaciones.