El embajador Inty Andrés Grønneberg representa a Ecuador ante cinco países

El presidente Daniel Noboa le dio a Inty Andrés Grønneberg, embajador de Suecia, la representación de Ecuador ante cuatro países más por concurrencia, este miércoles 26 de agosto de 2026, a través del Decreto Ejecutivo 482.

Los cinco países en que el embajador Inty Andrés Grønneberg representa a Ecuador

El presidente Daniel Noboa expidió el Decreto Ejecutivo 482 en el que amplía la representación diplomática de Inty Andrés Grønneberg, actual embajador de Ecuador en Suecia.

Tras informar las fechas en que los cuatro países dieron el beneplácito para su designación, Noboa nombró a Inty Andrés Grønneberg Ipiales como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador, concurrente ante el Gobierno de la República de Islandia, el Gobierno de la República de Finlandia, el Reino de Noruega y el Reino de Dinamarca, con sede en Estocolmo, Suecia.

Inty Gronneberg Ipiales, de 42 años, ocupa el cargo de embajador de Ecuador en Suecia desde el 12 de septiembre de 2025.

Este año, Daniel Noboa firmó un decreto ejecutivo para cesarlo en estas funciones. Sin embargo, horas después, dio marcha atrás, como lo informó EL COMERCIO, el 15 de mayo de 2026.

Antes de entrar de lleno a la política, su vida estaba ligada enteramente a la ciencia. Invensión suya fueron unas turbinas capaces de recolectar hasta 80 toneladas de plástico de los ríos y los oceános, que le valieron el reconocimiento de: ‘Inventor del Año 2018 en América Latina’, por la revista MIT Technology Review.

Originario de Imbabura y quiteño de corazón, Gronneberg es ingeniero mecánico y científico, por la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE). En el 2019, bajo el Gobierno de Lenín Moreno, fue escogido como ‘Embajador del Ambiente del la Bioeconomía’, y condecorado con la Orden Nacional ‘Al Mérito’.

Sus descendencia proviene de dos países: Noruega, por su padre, y Ecuador por su madre.

Ha vivido en Reino Unido en diferentes época de su vida, fue el lugar donde cursó una maestría en Procesos de Fabricación, gracias a una beca obtenida en Ecuador para la Universidad de Greenwich. También hizo un doctorado en Ecosistemas de Innovación en el Imperial College, de Londres.

También se desempeñó por algunos años como columnista de la revista Vistazo. En Reino Unido vive con su esposa e hija.

Firmó un acuerdo para Galápagos

En el 2019 firmó un acuerdo con el Gobierno de Ecuador de ese entonces para aplicar su proyecto de las turbinas en Galápagos, los ríos Guayas y Esmeraldas. Lo hizo con la empresa Ichtion, de la que es cofundador.

“Queremos implementar sistemas en los ríos del Ecuador continental, para evitar que el plástico salga a las costas y sea direccionado hacia Galápagos”, expresó en aquella época para la BBC.

Otros reconocimientos

Premio Estrecho de Magallanes a la Innovación y Exploración con Impacto Global. – Embajada de Chile en Ecuador 2020.

Lux Awards Ecuador – The Catalyst 2019.

Premio a la creatividad 2019 – Cámara Ecuatoriana de Industrias y Productividad.

Premio al mérito científico “Eugenio Espejo” – Cámara de Comercio de Quito.

Fue aspirante a la Alcaldía de Quito

En el 2022 Inty Gronneberg figuró como precandidato a la alcaldía de Quito, por el partido político Izquierda Democrática. Pero de precanditato no pasó ya que la junta provincial de Pichincha negó su inscripción por no haber nacido en la ciudad.

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