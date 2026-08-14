El exministro Luis Jaramillo es el nuevo embajador de Ecuador en China

El presidente Daniel Noboa formalizó la designación de Luis Alberto Jaramillo Granja como el nuevo embajador de Ecuador extraordinario y plenipotenciario ante el Gobierno de la República Popular China.

El nombramiento diplomático se concretó a través del Decreto Ejecutivo 473, suscrito este viernes 14 de agosto de 2026, estableciendo las atribuciones y el marco normativo bajo el cual ejercerá su misión oficial en territorio asiático.

Perfil y trayectoria en la función pública

Luis Alberto Jaramillo Granja, designado nuevo embajador de Ecuador ante el Gobierno de la República Popular China, se desempeñó previamente como titular del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

Asimismo, Jaramillo estuvo a cargo del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca mediante encargo temporal dispuesto por el Ejecutivo. Su paso a la delegación en Beijing sitúa al exfuncionario al frente de una de las representaciones estratégicas del país en el continente asiático.

Base legal del Decreto Ejecutivo 473

El instrumento oficial suscrito por el presidente se ampara en los artículos constitucionales pertinentes a la conducción de las relaciones exteriores y las competencias exclusivas de la Presidencia de la República.

El Decreto 473 encarga de manera expresa la ejecución y notificación de la resolución a la Cancillería ecuatoriana, entrando en vigencia inmediata a partir de su expedición formal.

Representación bilateral y gestión exterior

Con la formalización de esta designación, la misión diplomática en la República Popular China continuará el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la representación de los intereses del Estado.

El embajador mantendrá una coordinación permanente con la sede de la Cancillería en Quito para la consecución de los objetivos de la política exterior ecuatoriana.

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