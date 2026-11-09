Ecuador firma un acuerdo con Marruecos para eliminar el requisito de visa y ampliar el comercio

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Ecuador y Marruecos dieron un paso para facilitar los viajes entre ambos países. Los cancilleres Roberto Kury y Nasser Bourita firmaron este lunes 9 de noviembre de 2026, en Rabat, un acuerdo para exonerar de visas a los ecuatorianos que viajen con pasaporte ordinario. La medida entrará en vigor cuando el Gobierno marroquí complete sus procedimientos internos y oficialice su aplicación, un trámite que podría tomar hasta un mes.

La visita oficial del Canciller ecuatoriano también abrió nuevos espacios de cooperación económica, comercial y turística. Ambos países acordaron una hoja de ruta para el período 2026-2028, que incluye conversaciones para reducir aranceles a determinados productos ecuatorianos. Además, Marruecos manifestó su interés en donar 2 000 toneladas de fertilizantes a Ecuador y anunció la próxima apertura de su nueva embajada en Quito.

¿Cuándo entrará en vigor la exoneración de visas para ecuatorianos?

El acuerdo firmado en Rabat busca facilitar los desplazamientos de ciudadanos ecuatorianos hacia Marruecos. Sin embargo, la eliminación del requisito de visa no será inmediata. El Gobierno marroquí debe completar primero sus procedimientos internos y oficializar la aplicación de la medida.

Ese proceso podría tardar hasta un mes. Una vez que Marruecos cumpla con estos pasos, la exoneración podrá entrar en vigor para los ecuatorianos que cuenten con pasaporte ordinario.

El documento forma parte de los resultados de la visita oficial de Roberto Kury a Marruecos. Durante el encuentro, el canciller ecuatoriano y su homólogo marroquí también suscribieron una hoja de ruta que establece las áreas de cooperación entre los dos países para los próximos tres años, entre 2026 y 2028.

Los instrumentos buscan ampliar las relaciones bilaterales y facilitar los intercambios entre Ecuador y Marruecos. La agenda contempla tanto asuntos relacionados con la movilidad de ciudadanos como iniciativas económicas y comerciales.

Reducción de aranceles, fertilizantes y cooperación turística

En el ámbito comercial, Ecuador y Marruecos expresaron su voluntad de reducir los aranceles para determinados productos ecuatorianos. Los dos países todavía deben definir de común acuerdo cuáles serán los bienes que podrán acceder a esa reducción.

Los cancilleres también coincidieron en impulsar la primera reunión del Comité Conjunto Económico y Comercial. Ecuador propuso que este encuentro se realice de manera virtual. La iniciativa busca avanzar en los asuntos comerciales que forman parte de la agenda bilateral.

Otro de los temas abordados fue la cooperación turística. Ambos gobiernos manifestaron su interés en avanzar hacia la firma de un acuerdo específico para trabajar en esta área.

Durante las conversaciones, Marruecos también expresó su interés en donar 2 000 toneladas de fertilizantes a Ecuador. A esto se suma el anuncio de la próxima inauguración de su nueva embajada en Quito, que ampliará su presencia diplomática en el país.

La reunión incluyó asuntos políticos y de seguridad. Ecuador expresó su apoyo a la soberanía de Marruecos sobre la región del Sáhara, en el marco de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

Por su parte, el canciller marroquí, Nasser Bourita, destacó los esfuerzos de Ecuador para enfrentar el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. También resaltó las medidas que aplica el país para proteger las cadenas logísticas y comerciales.

Los resultados de la visita oficial quedaron recogidos en un comunicado conjunto. Kury y Bourita presentaron ese documento en Rabat, durante una declaración ante medios de comunicación locales e internacionales.

🇪🇨🤝🇲🇦 ¡Ecuador y Marruecos fortalecen su alianza con resultados concretos! En Rabat, los cancilleres @robertokuryec y Nasser Bourita ofrecieron declaraciones a la prensa y suscribieron tres instrumentos para impulsar la cooperación bilateral. ✈️ Exención de visas para ecuatorianos, una vez vigente el acuerdo. 🌱 Donación de 2.000 toneladas de fertilizantes. 📦 Avances para reducir aranceles a productos ecuatorianos. 🤝 Hoja de Ruta de Cooperación 2026-2028 y Declaración Conjunta que incluye la posición de Ecuador sobre el Sáhara. 🇲🇦 Próxima inauguración de la Embajada de Marruecos en Quito. ¡Más comercio, cooperación y oportunidades para Ecuador! — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) November 9, 2026

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